Разярен и облян в кръв фен прекъсна зрелищен мач и вся хаос сред полицаите (ВИДЕО)

13 Април, 2026 12:29 423 0

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Разярен и облян в кръв фен прекъсна зрелищен мач в Босна и Херцеговина и вся хаос сред полицаите, които не успяха да овладеят напрежението на терена. Те трудно усмириха мъжа, потърсил физическа саморазправа със стюарди.

Действията се развиха на стадион "Билино поле" в град Зеница по време на срещата между местния Челик и Братство Грачаница от 18-ия кръг на Първа лига - второто ниво на местния футбол.

Съоръжението е същото, на което наскоро националният отбор на страната си осигури класиране за Световното първенство след голям мач срещу Италия и триумф след изпълнение на дузпи.

Двубоят между Челик и Братство завърши зрелищно 3:3, но това остана на заден план заради случилото се на терена в 65-ата минута, когато срещата беше спряна. Всички се видяха в чудо, когато окървавен привърженик нахлу директно на пистата и започна да преследва стюарди.

Според информацията в босненските медии на западната трибуна на стадиона е възникнал конфликт, който е ескалирал и се е пренесъл на терена. Местният портал „072 Info“, който разпространи кадри от инцидента, показа мащаба на хаоса.

От видеото се вижда, че ситуацията излиза извън контрол, след като дори полицаите не успяват първоначално да усмирят разярения мъж, търсещ физическа саморазправа с тях.


