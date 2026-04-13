Застреляха 20-годишен футболист на Челси Берекум

13 Април, 2026 13:59

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Крилото на Челси Берекум - Доминик Фримпонг е бил убит при атака срещу автобуса на отбора, който се е прибирал от мач от първенството на Гана срещу Самартекс в неделя, съобщиха от Футболната асоциация на Гана.

Нападателите са стреляли по клубния рейс и един от куршумите е уцелил 20-годишния Фримпонг в главата. По-късно той е починал в болница и е единствената жертва на инцидента.

„На връщане автобусът на нашия отбор беше нападнат от група въоръжени крадци, които блокираха пътя, за да ни попречат да преминем. Маскирани мъже, въоръжени с пистолети и автомати, започнаха да стрелят по автобуса ни, когато шофьорът се опита да се движи на заден ход. Играчи и персонал избягаха в близките храсти, за да се прикрият“, съобщиха от клуба.

„Футболната асоциация на Гана (GFA) приема с шок и дълбока скръб трагичната новина за кончината на Доминик Фримпонг от футболен клуб Берекум Челси“,

Изказваме най-искрените си съболезнования на семейството на починалия, неговите съотборници, техническия персонал, ръководството и всички в Берекум Челси в този изключително труден момент“, се казва в съобщението, цитирано от агенция Ройтерс.


