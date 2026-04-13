Преди Вечното дерби: Христо Янев - 100%, Хулио Веласкес – 0%

На Светли понеделник ЦСКА и Левски ще се изправят в пореден сблъсък помежду си, пише "Мач Телеграф". Това е дерби на терена и извън него, което вълнува най-много България. До голяма степен изходът на този мач ще зависи от действията на двамата треньори – Христо Янев и Хулио Веласкес. Въпреки че испанецът е наказан за двубоя и няма да бъде на пейката, именно той ще има водеща роля в определянето на състава и воденото на мача - това е извън съмнение.

Ако погледнем резултатите на двамата в мач №1, се откроява една огромна разлика между двамата, обикаляща около нулата. Говорим обаче за съвсем различни нули. Христо Янев има две победи в две дербита до момента, тоест няма нито една загуба. Веласкес пък няма нито една победа. Той е с равенство и загуба.

Наставникът на „червените“ е извеждал ЦСКА за първи път в дербито през 2018 година, когато на 15 май отборът му побеждава с 3:2 „сините“. Двамата вече са се изправяли един срещу друг този сезон, а резултатът отново беше в полза на „червените“. На 8 ноември миналата година ЦСКА победи с 1:0 с гол на Джеймс Ето'о в последната третина на един мач, който беше доста равностоен. Първото дерби на Веласкес пък е на 2 март 2025 година, когато срещата завършва 2:2.