Новини
Спорт »
Бг футбол »
Преди Вечното дерби: Христо Янев - 100%, Хулио Веласкес – 0%

13 Април, 2026 11:59 597 2

  • левски-
  • футбол-
  • христо янев-
  • вечно дерби-
  • цска

Това е дерби на терена и извън него, което вълнува най-много България

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

На Светли понеделник ЦСКА и Левски ще се изправят в пореден сблъсък помежду си, пише "Мач Телеграф". Това е дерби на терена и извън него, което вълнува най-много България. До голяма степен изходът на този мач ще зависи от действията на двамата треньори – Христо Янев и Хулио Веласкес. Въпреки че испанецът е наказан за двубоя и няма да бъде на пейката, именно той ще има водеща роля в определянето на състава и воденото на мача - това е извън съмнение.

Ако погледнем резултатите на двамата в мач №1, се откроява една огромна разлика между двамата, обикаляща около нулата. Говорим обаче за съвсем различни нули. Христо Янев има две победи в две дербита до момента, тоест няма нито една загуба. Веласкес пък няма нито една победа. Той е с равенство и загуба.

Наставникът на „червените“ е извеждал ЦСКА за първи път в дербито през 2018 година, когато на 15 май отборът му побеждава с 3:2 „сините“. Двамата вече са се изправяли един срещу друг този сезон, а резултатът отново беше в полза на „червените“. На 8 ноември миналата година ЦСКА победи с 1:0 с гол на Джеймс Ето'о в последната третина на един мач, който беше доста равностоен. Първото дерби на Веласкес пък е на 2 март 2025 година, когато срещата завършва 2:2.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Специалиста

    0 0 Отговор
    Този път обаче Хулио Веласкес от Левски-Мустафа, ще бие Булгрплод Етрополе Червени Домати ОООД на Литекс Ловеч Балкан 50кубика с 3-1 и утре цената на доматите у Кауфланд ще е паднала до 5кила домати за литър бензин.

    12:29 13.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове