Джон Тери става съсобственик на клуб от Лига 2

Бившият капитан на Челси и националния отбор на Англия по футбол Джон Тери ще бъде сред съсобствениците на Колчестър Юнайтед, пише The Sun. Тимът се подвизава в Лига 2, което е четвъртото ниво на футбола в Англия.

По информация на tribalfootball.com, 45-годишният Тери е част от консорциум, който ще вложи в покупката на клуба 14 млн. Паунда. Официалното обявяване на сделката се очаква в най-скоро време.

The Sun отбелязва, че Тери отдавна се подготвя за подобна стъпка, тъй като е известен като голям фен на футбола в долните английски дивизии. Джон отказа коментар по темата, но според вътрешен източник той наистина е развълнуван, че ще стане съсобственик на Колчестър.

В момента Колчестър е на 13-о място в Лига 2 след 16 победи, 12 равенства и 14 загуби. Тимът изостава с 9 точки от седмата позиция, даваще право на участие в плейофите за изкачване в по-горна дивизия. Последният трофей на Колчестър е от далечната 1992 г., когато след победа над Уитън Албиън с 3:1 на стария стадион „Уембли“ отборът вдигна Купата на Футболната асоциация.

Част от отбора на Колчестър е 22-годишният Франки Тери, който е племенник на бившия защитник. В момента Джон Тери е треньор в академията на Челси, като наскоро придоби диплома на ФИФА по клубен мениджмънт.