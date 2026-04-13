Новини
Спорт »
Световен футбол »
Джон Тери става съсобственик на клуб от Лига 2

Джон Тери става съсобственик на клуб от Лига 2

13 Април, 2026 15:28 416 1

  • джон тери-
  • колчестър юнайтед-
  • лига 2-
  • футбол-
  • собственик-
  • съсобственик

45-годишният Тери е част от консорциум, който ще вложи в покупката на клуба 14 млн. Паунда

Джон Тери става съсобственик на клуб от Лига 2 - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Бившият капитан на Челси и националния отбор на Англия по футбол Джон Тери ще бъде сред съсобствениците на Колчестър Юнайтед, пише The Sun. Тимът се подвизава в Лига 2, което е четвъртото ниво на футбола в Англия.

По информация на tribalfootball.com, 45-годишният Тери е част от консорциум, който ще вложи в покупката на клуба 14 млн. Паунда. Официалното обявяване на сделката се очаква в най-скоро време.

The Sun отбелязва, че Тери отдавна се подготвя за подобна стъпка, тъй като е известен като голям фен на футбола в долните английски дивизии. Джон отказа коментар по темата, но според вътрешен източник той наистина е развълнуван, че ще стане съсобственик на Колчестър.

В момента Колчестър е на 13-о място в Лига 2 след 16 победи, 12 равенства и 14 загуби. Тимът изостава с 9 точки от седмата позиция, даваще право на участие в плейофите за изкачване в по-горна дивизия. Последният трофей на Колчестър е от далечната 1992 г., когато след победа над Уитън Албиън с 3:1 на стария стадион „Уембли“ отборът вдигна Купата на Футболната асоциация.

Част от отбора на Колчестър е 22-годишният Франки Тери, който е племенник на бившия защитник. В момента Джон Тери е треньор в академията на Челси, като наскоро придоби диплома на ФИФА по клубен мениджмънт.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове