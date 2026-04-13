Кошмар за Левски в 94-ата минута, ЦСКА изравни в продълженията на великденското дерби (ВИДЕО)

13 Април, 2026 18:03 1 505 17

Срещата на "Васил Левски" завърши 1:1

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg
ЦСКА и Левски изиграха поредно драматично дерби, този път от 30-ия кръг в efbet Лига, което завърши 1:1. Резервата Хуан Переа откри резултата в 71-вата минута и "сините" се виждаха победители, но в 94-ата минута друга резерва - Леандро Годой изравни.Кошмар за Левски в 94-ата минута, ЦСКА изравни в продълженията на великденското дерби (ВИДЕО)

Двата отбора заложиха на предпазлива в началото и през първия четвърт час нямаше удар по посока на двете врати. В 17-ата минута Панайотов пробва изстрел от двайсетина метра, но уцели тялото на съперник.

Някъде тук "червените" фенове издигнаха ефектна хореография, почитайки легендарния футболист и треньор на ЦСКА и България Димитър Пенев, който си отиде от този свят в началото на годината.

Малко по-късно и "сините" фенове от сектор "Б" издигнаха впечатляваща хореография, а под нея изгря надпис "Яростта на неукротения бик".

В 29-ата минута Левски отправи първия по-опасен удар. Той дойде чрез Костадинов. Капитанът на тима получи топката малко пред наказателното поле и стреля коварно по земя в аут.

В 40-ата минта и Бала шутира над вратака, а секунди по-късно Питас се озова сам срещу Вуцов и пропусна, а реферите отсъдиха засада. Ако нападателят бе вкарал, щеше да падне сериозно гледане на ВАР, тъй като положението бе "тънко".

Първата част приключи без чисто положение. Седем минути след почивката Костадинов засече с глава центриране от корнер, спечелен след добър пробив на Кирилов, но прати топката над напречната греда.

ЦСКА отговори с опасна контраатака в 57-ата минута. Брахими получи отдясно, влезе навътре в наказателното поле и отправи шут по земя към далечния ъгъл с левия крак, а Вуцов плонжира и улови.

Пет минути по-късно Левски извърши първа смяна и заигра с чист централен нападател, тъй като Алдаир отстъпи мястото си на Переа. Янев отговори със смяна Пиедраита за Перейра.

Рокадите се оказаха в полза на Левски, защото именно Переа откри резултата в 71-ата минута. Тогава "сините" спечелиха корнер. Последва центриране около границата на малкия пеналт, където Макун засече с глава. Лапоухов отрази удара му от упор, но взетият от Локо (Пловдив) таран вкара с добавка от два-три метра.

След полученото попадение ЦСКА пробва да осъществи натиск, но трудно създаваше положение. В 89-ата минута пред Етоо се откри възможност да шутира под ъгъл, но халфът не уцели вратата.

ЦСКА - ЛЕВСКИ 1:1

0:1 Хуан Переа 71
1:1 Леандро Годой 94

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 14. Иванов, 32. Родригес, 17. Мартино, 30. Панайотов, 99. Ето’о, 11. Брахими, 10. Ебонг, 77. Пиедраита 28. Питас

ЛЕВСКИ: 92. Вуцов, 31. Серафимов, 50. Димитров, 4. Макун, 6. Вуликич, 21. Алдаир, 70. Костадинов, 47. Бурас, 11. Око-Флекс, 17. Бала, 99. Кирилов


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 5 Отговор
    Като се играе честно стават такива работи.Да видим ЦСКА дали ще играе така срещу Домусчиев.

    18:08 13.04.2026

  • 2 От 50 до75 минута

    7 12 Отговор
    ,, Съдийстващият не даде нито един фал за ЦСКА, а за Ливски колко? За удар с лакът и задължителен картон - тъч за сините! Игра с ръка в палантерията ?

    Коментиран от #4, #8

    18:16 13.04.2026

  • 3 ВИДЯ СЕ ЧЕ ТАНАС И

    10 7 Отговор
    ВЕЛАС СА ПЪЛЕН ДЕБЕЛ ПРАЗ. И СЪДИЯТА СЕ ПОСТАРА НО НЕ СТАНА ЗАВАРКАТА. И АКО ЛУДИТЕ БЯХА СИ ВЗЕМАЛИ МАЧА СЪС МОРЕТО СЕГА ОСТАВАТ САМО 5 ТОЧИЦИ. НО КЕФИ МЕ ТОВА ЧЕ ИМА ИНТРИГА. А НАЙ МЕ КЕФИ ЧЕ СЕ ВИДЯ ЧЕ НЯМАТ НИКАКЪВ МАНТАЛИТЕТ ИГРА ЗА ТИТЛА РОГЧЕТАТА ИМ СА ГУМЕНИ БЕЗОБИДНИ.

    18:16 13.04.2026

  • 4 Съдията съдията е

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "От 50 до75 минута":

    Асматик. И преди 50 минута имаше удар и блъскане дори и обратни даваше.

    18:18 13.04.2026

  • 5 Тц, тц, тц!

    18 9 Отговор
    Хубава работа, как не са дали дузпа за Подуяне в 95мин.🤥

    18:18 13.04.2026

  • 6 Съдията съдията е

    6 6 Отговор
    Асматик. И преди 50 минута имаше удар и блъскане дори и обратни даваше. Къде си бре 1914 кога ти отърва на амбразурата сега у глазурата. Изтропах се нещо по така. ГОЛЕМО.

    18:21 13.04.2026

  • 7 Хаха

    11 7 Отговор
    Няма купа,няма титла има само синя тишина

    18:25 13.04.2026

  • 8 До палантерията

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "От 50 до75 минута":

    ТВа некъФ вид платерина или паламуд ще да е?

    18:27 13.04.2026

  • 9 Мимч

    7 3 Отговор
    Поредна слаба защита и все за 1 минута не могат да се организират..Вината е на целия отбор и най вече на вратаря.Имаше цялото време да излезе и улови тази топка.

    18:30 13.04.2026

  • 10 Цената

    9 3 Отговор
    Нямали в Левски кой да им направи разбор за тази игра накрая.Да си помислят колко мача и колко точки подаряват все така.Явно слаба работа и разбор...

    18:32 13.04.2026

  • 11 ДрБр

    4 2 Отговор
    Ех, пак калъфка!

    18:40 13.04.2026

  • 12 Aлфа Вълкът

    5 1 Отговор
    Утре Овчата Глава ми е чудно какво ще измисли, че продупкали синчето му пак в последните минути.
    Набарал ги в студиото едни ахмаци и ги лъже как може шараните.

    18:47 13.04.2026

  • 13 НеутраленЗрител

    4 3 Отговор
    Янев само подсвиркваше и крещеше на тъчлинията, като чобанин на стадото си, явно толкова може !!!

    Коментиран от #17

    18:47 13.04.2026

  • 14 Софиянец

    6 4 Отговор
    Поредната евтина постановка в така наречения български "футбол" 😂😂😂
    И за кой ли път вече призовавам - преименувайте го тоя жалък клуб, че само петни името на Апостола!!!

    18:51 13.04.2026

  • 15 А бе този бик

    2 1 Отговор
    го кастрираха...

    19:04 13.04.2026

  • 16 Баражен

    2 1 Отговор
    Кошмарът е БАРАЖЕН

    19:06 13.04.2026

  • 17 Ами то

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "НеутраленЗрител":

    всички треньори така правят...

    19:06 13.04.2026

