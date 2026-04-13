Кошмар за Левски в 94-ата минута, ЦСКА изравни в продълженията на великденското дерби (ВИДЕО)

ЦСКА и Левски изиграха поредно драматично дерби, този път от 30-ия кръг в efbet Лига, което завърши 1:1. Резервата Хуан Переа откри резултата в 71-вата минута и "сините" се виждаха победители, но в 94-ата минута друга резерва - Леандро Годой изравни.

Двата отбора заложиха на предпазлива в началото и през първия четвърт час нямаше удар по посока на двете врати. В 17-ата минута Панайотов пробва изстрел от двайсетина метра, но уцели тялото на съперник.

Някъде тук "червените" фенове издигнаха ефектна хореография, почитайки легендарния футболист и треньор на ЦСКА и България Димитър Пенев, който си отиде от този свят в началото на годината.

Малко по-късно и "сините" фенове от сектор "Б" издигнаха впечатляваща хореография, а под нея изгря надпис "Яростта на неукротения бик".

В 29-ата минута Левски отправи първия по-опасен удар. Той дойде чрез Костадинов. Капитанът на тима получи топката малко пред наказателното поле и стреля коварно по земя в аут.

В 40-ата минта и Бала шутира над вратака, а секунди по-късно Питас се озова сам срещу Вуцов и пропусна, а реферите отсъдиха засада. Ако нападателят бе вкарал, щеше да падне сериозно гледане на ВАР, тъй като положението бе "тънко".

Първата част приключи без чисто положение. Седем минути след почивката Костадинов засече с глава центриране от корнер, спечелен след добър пробив на Кирилов, но прати топката над напречната греда.

ЦСКА отговори с опасна контраатака в 57-ата минута. Брахими получи отдясно, влезе навътре в наказателното поле и отправи шут по земя към далечния ъгъл с левия крак, а Вуцов плонжира и улови.

Пет минути по-късно Левски извърши първа смяна и заигра с чист централен нападател, тъй като Алдаир отстъпи мястото си на Переа. Янев отговори със смяна Пиедраита за Перейра.

Рокадите се оказаха в полза на Левски, защото именно Переа откри резултата в 71-ата минута. Тогава "сините" спечелиха корнер. Последва центриране около границата на малкия пеналт, където Макун засече с глава. Лапоухов отрази удара му от упор, но взетият от Локо (Пловдив) таран вкара с добавка от два-три метра.

След полученото попадение ЦСКА пробва да осъществи натиск, но трудно създаваше положение. В 89-ата минута пред Етоо се откри възможност да шутира под ъгъл, но халфът не уцели вратата.

ЦСКА - ЛЕВСКИ 1:1

0:1 Хуан Переа 71

1:1 Леандро Годой 94

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 14. Иванов, 32. Родригес, 17. Мартино, 30. Панайотов, 99. Ето’о, 11. Брахими, 10. Ебонг, 77. Пиедраита 28. Питас

ЛЕВСКИ: 92. Вуцов, 31. Серафимов, 50. Димитров, 4. Макун, 6. Вуликич, 21. Алдаир, 70. Костадинов, 47. Бурас, 11. Око-Флекс, 17. Бала, 99. Кирилов