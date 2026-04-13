ЦСКА остава единственият отбор, който Хулио Веласкес все още не е побеждавал

13 Април, 2026 19:59 597 2

Днешният сблъсък с "червените" беше под №3 за Веласкес. Дотук, под негово ръководство, Левски има две равенства и една загуба срещу вечния съперник

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА остава единственият отбор, който Хулио Веласкес все още не е побеждавал, откакто е начело на Левски. Именно представянето на "сините" в дербитата с "армейците" и Лудогорец са нещото, заради което испанският наставник е критикуван през този сезон.

Днешният сблъсък с "червените" беше под №3 за Веласкес. Дотук, под негово ръководство, Левски има две равенства и една загуба срещу вечния съперник. Тимът му беше много близо до победата днес, но Леандро Годой се разписа в 94-тата минута за равенството 1:1. Преди това точен за "сините" пък беше Хуан Переа (71').

Специалистът от Саламанка не беше край тъчлинията в дербито, тъй като изтърпяваше наказание заради натрупани три официални предупреждения.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  Перничанина

    2 2 Отговор
    ЛЕФСКИ НАБАРА К+У.РА НА КОШМАРА!
    АЙДЕ НА СЕЛО

    20:25 13.04.2026

