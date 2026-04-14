Спортът по ТВ във вторник (14 април)

Спортът по ТВ във вторник (14 април)

14 Април, 2026 06:15 291 0

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (14 април) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

05.00 НХЛ, Вегас – Уинипег МАХ Спорт 2

12.00 Тенис, турнир в Барселона МАХ Спорт 1

12.00 Тенис, турнир в Мюнхен МАХ Спорт 4

16.30 Колоездене: Обиколка на Галисия, първи етап, мъже Евроспорт 1

16.30 Волейбол, ЦПВК – Левски БНТ 3

17.00 Тенис, турнир в Барселона МАХ Спорт 1

18.00 Ботев (Вр) – Локомотив (Сф) Диема спорт

20.00 Волейбол, ЦСКА – Левски МАХ Спорт 2

20.30 Добруджа – Ботев (Пд) Диема спорт

21.00 Ал Итихад – Ал Уахда Диема спорт 3

22.00 Ливърпул – ПСЖ МАХ Спорт 3

22.00 Атлетико – Барселона МАХ Спорт 4

22.00 Портсмут – Ипсуич Диема спорт 2

01.00 Насионал – Деепортес Толима МАХ Спорт 4

03.00 Бока Хуниорс – Барселона Гуаякил МАХ Спорт 4


