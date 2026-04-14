Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Роберто Манчини прави истински фурор в Катар

14 Април, 2026 06:30 874 1

  • роберто манчини-
  • футбол-
  • катар-
  • ал садд

Манчини спечели шампионската титла в Катар и елиминира Индзаги от азиатската Шампионска лига

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Роберто Манчини преживя прекрасна вечер в Катар. Неговият Ал Садд първо научи, че е шампион на Катар след поражението на преследвача Шамал, а малко по-късно отборът елиминира саудитския Ал Хилал на Симоне Индзаги от азиатската Шампионска лига след драматичен двубой, завършил 3:3 след редовното игрово време.

На дузпи решаващи грешки допуснаха Бензема и Буабре, което отвори вратата за класирането на катарския тим на четвъртфиналите. За Ал Хилал вкараха Милинкович-Савич, Ал Дауасри и Маркос Леонардо, а за Ал Садд се разписаха Клаудиньо, Мухика и Роберто Фирмино.

Шампионската титла е 19-а в историята на Ал Садд и трета поредна, а за Манчини лично това е 15-и трофей в кариерата. Италианецът вече е печелил шампионати в три различни страни: три пъти с Интер в Серия А, веднъж с Манчестър Сити в Англия през 2012 година и сега в Катар.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ 2

    0 0 Отговор
    🦍🦍🦍🦍🦍🦍🦍🦍

    06:57 14.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове