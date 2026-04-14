Роберто Манчини прави истински фурор в Катар

Роберто Манчини преживя прекрасна вечер в Катар. Неговият Ал Садд първо научи, че е шампион на Катар след поражението на преследвача Шамал, а малко по-късно отборът елиминира саудитския Ал Хилал на Симоне Индзаги от азиатската Шампионска лига след драматичен двубой, завършил 3:3 след редовното игрово време.

На дузпи решаващи грешки допуснаха Бензема и Буабре, което отвори вратата за класирането на катарския тим на четвъртфиналите. За Ал Хилал вкараха Милинкович-Савич, Ал Дауасри и Маркос Леонардо, а за Ал Садд се разписаха Клаудиньо, Мухика и Роберто Фирмино.

Шампионската титла е 19-а в историята на Ал Садд и трета поредна, а за Манчини лично това е 15-и трофей в кариерата. Италианецът вече е печелил шампионати в три различни страни: три пъти с Интер в Серия А, веднъж с Манчестър Сити в Англия през 2012 година и сега в Катар.