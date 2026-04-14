Лийдс и Илия Груев надвиха десет от Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед загуби с 1:2 домакинството си на Лийдс в мач от 32-ия кръг на Премиър лийг. Тимът на Даниел Фарке постигна първа шампионатна победа на “Олд Трафорд” от над 45 години в едно от най-големите дербита на северна Англия. Българският национал в тима на гостите Илия Груев се появи в заключителния четвърт час на двубоя.

И двата гола за победителите паднаха през първата част и бяха дело на Ноа Окафор (5’, 29’), а точен за “червените дяволи” бе Каземиро в 69-ата. Домакините пък завършиха мача с човек по-малко, след като Лисандро Мартинес бе изгонен за изключително глупаво неспортсменско нарушение в средата на терена. Манчестър Юнайтед изигра изключително слабо първо полувреме, когато йоркшърци можеха да стигнат и до повече попадения. Възпитаниците на Майкъл Карик пък се посъбудиха едва след червения картон на Мартинес и показаха по-добър футбол едва в последния половин час на мача с човек по-малко. С това равенство “червените дяволи” остават на третата позиция с 55 точки, а техният противник спечели важни три точки в борбата си за оцеляване.

Първото отлично положение за откриване на резултата се откри пред гостите още в третата минута, когато центриране от левия фланг бе засечено от Доминик Калвърт-Люин само на няколко метра от голлинията, но Сене Ламенс спаси. Ситуацията се повтори само две минути по-късно, когато Джейсън Богъл центрира от десния фланг, топката достигна до Ноа Окафор, който този път реализира за 0:1.

Футболистите на Майкъл Карик опитаха да отговорят сравнително бързо. В следващите няколко минути на два пъти Бруно Фернандеш бе близо до това да изведе в отлични позиции свои съотборници, но бранители в бяло се намесваха. Именно португалецът стреля опасно от границата на пеналта, но Карл Дарлоу се намеси добре. В 17-ата минута при една контраатака Амад Диало изведе Бенямин Шешко в отлична позиция, но словенецът се забави и бе блокиран от Яка Бийол. Малко след това самият Диало проби добре към вътрешността на терена и стреля с левия крак, но ударът му премина покрай вратата.

В средата на първата част бърза атака на домакините даде възможност на Матеус Куня да намери Амад Диало в добра позиция в наказателното поле, но котдивоарецът не успя да спре кълбото и го загуби. Йоркшърци тоговориха с много опасно влизане към наказателното поле на Ламенс, което премина през няколко играчи на Лийдс, които обаче не успяха да отправят качествен удар. Точно след половин час игра за пореден път “червените дяволи” демонстрираха голяма неувереност в отбрана и на няколко пъти не успяха качествено да изчистят топката, която бе пращана към наказателното им поле. Именно при едно лошо изчистване тя попадна на волето на Окафор, който с великолепен изстрел реализира второто си попадение в двубоя за 0:2.

Почти веднага след подновяването на играта домакините стигнаха до фал от изгодна позиция, но центрирането на Фернандеш не представляваше проблем за Дарлоу. В ответната атака нова грешка за домакините даде възможност за поредна добра атака на Лийдс, завършила със спасяване на Ламенс. В 35-ата минута Матеус Куня стреля опасно над вратата. Футболистите на Даниел Фарке бяха изключително близо до отбелязването на трето попадение. Великолепната възможност се откри пред Ао Танака, който се възползва от неразбирателство между Ламенс и Лени Йоро, отне на границата на наказателното поле и се оказа пред опразнената врата на домакините, но в този момент Лисандро Мартинес успя да избие в последния момент и да изчисти. Последва корнер и ново спасяване на белгиеца след удар с глава на играч в бяло.

Второто полувреме започна с нова грешка пред наказателното поле на Манчестър Юнайтед, но този път играчи в червено успяха да блокират противниците си. Последва бърза атака, при която Бенямин Шешко отлично преодоля един противник и се оказа очи в очи с Дарлоу, отправи изстрел, който бе изчистен от голлинията от Джеймс Джъстин. В 54-ата минута съдията Лисандро Мартинес влезе в съприкосновение с Доминик Калвърт-Люин около средата на терена. Съдията първоначално подмина ситуацията, но получи сигнал да прегледа положението с ВАР. Повторенията показаха, че аржентинецът е дръпнал плитките на нападателя, което доведе до изгонването на Мартинес. Майкъл Карик върна Каземиро в центъра на отбраната, който застана до Лени Йоро.

В следващите минути очаквано Лийдс започна да разиграва доста по-спокойно топката. В 62-ата минута Габриел Гудмундсон се озова на не лоша позиция и стреля покрай вратата. В 65-ата минута Люк Шоу отправи впечатляващ дълъг пас от над 50 метра, поет отлично от Матеус Куня, който стреля опасно, но Карл Дарлоу спаси. Малко след това йоркшърци осъществиха поредна добра атака, но точно преди да стреля Окафор бе блокиран от Куня.

Енергичните действия на възпитаниците на Майкъл Карик в следващите няколко минути доведоха до два последователни корнера. При вторият слабото изпълнение доведе до лошо изчистване. Кълбото бе върнато с ново добро подаване към Каземиро, който от добра позиция с глава се разписа за 1:2.

Четвърт час преди края на редовното време на терена се появи българският национал Илия Груев, който замени Ао Танака. В тези минути играчите на Даниел Фарке опитаха да забавят играта в опит да успокоят темпото след полученото попадение. В 78-ата минута добро по-дълго разиграване на гостите завърши с отлично центриране на Джейдън Богъл към напълно непокрития Калвърт-Люин, който стреля с глава, но Сене Ламенс закова кълбото на голлинията си. Последва бърза атака и пас към напредващия на скорост Брайън Мбемо, но крилото се забави и бе блокиран от Бийол.

В 85-ата минута Бруно Фернандеш запрати впечатляващ пас към Мбемо на левия фланг, камерунецът центрира отлично към Шешко, който стреля с глава, но вратарят на гостите направи отлично спасяване. Последва нов корнер, който бе достигнат от Каземиро, но този път централният нападател на йоркшърци изчисти от голлинията. В последните минути и добавеното време на мача тимът на Карик стигна до няколко по-опасни центрирания, но в крайна сметка до нов гол не се стигна, а Лийдс завоюва трите точки на “Олд Трафорд”.