Луис Енрике: Днес съм много горд с отбора си

15 Април, 2026 07:59 838 1

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Луис Енрике говори след победата на неговия Пари Сен Жермен с 2:0 в реванша срещу Ливърпул. С успеха парижани продължиха пътя си към защитата на трофея от “турнира на богатите”, като те минаха по абсолютно същия път като миналата година до този момент, елиминирайки един френски и два английски отбор след края на основната схема.

“Като си спомням какво се случи миналата година, знаехме какъв мач ни очаква. Но днес съм много горд с отбора си: контролирахме играта през първото полувреме, играейки в половината на противника, което не е лесно на стадион като този.

Втората част беше трудна, но направихме това, което трябва да се прави, когато нямаш топката. Те поеха много рискове, а ние знаехме, че ще имаме възможности за контраатаки, за да отбележим. Като цяло заслужавахме да продължим напред”, каза Енрике след края на мача.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 май пропускаш една подробност

    0 0 Отговор
    мисля че и от съдиите си трябва също да си много горд…

    08:55 15.04.2026

