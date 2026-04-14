Добруджа с историческо домакинство днес

14 Април, 2026 15:37 319 0

Двубоят ще се играе на осветление

Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Добруджа посреща Ботев Пловдив в двубой от 30-ия и последен кръг за редовния сезон в efbet Лига. Мачът на стадион "Дружба" започва в 20:30 часа и ще бъде исторически за град Добрич, тъй като ще бъде първият такъв, игран на осветление. Главен съдия на срещата е Никола Попов, като тя ще бъде предавана на живо по Диема спорт.

Добруджа влиза в мача като 12-ти с 26 точки. "Жълто-зелените" не познават вкуса на победата в четири поредни срещи, но пък съвсем наскоро спряха лидера Левски при 2:2 в Добрич. Тимът от Североизтока е и сред най-добрите домакини с постигнати дотук на свой терен 7 победи, 3 ремита и 4 загуби с обща голова разлика 18:15.

Ботев Пловдив пристига на стадион "Дружба" като 10-ти с 37 точки. "Жълто-черните" са без загуба в три последователни мача, като двете им поредни победи бяха прекъснати с реми 1:1 в пловдивското дерби с Локомотив. Ботев е сред стабилните гости в елита с постигнати дотук 5 победи, 3 ремита и 6 загуби с обща голова разлика 19:18.

Последният мач между двата тима се игра през месец ноември миналата година в Пловдив, където Ботев надделя над Добруджа с 2:1. Ивайло Михайлов откри за добричлии, но с два гола на Димитър Митков "канарчетата" осъществиха пълен обрат.

Пропуски могат да бъдат закупени от касите на стадион "Дружба" след 17:30 часа в деня на мача.


Подобни новини


