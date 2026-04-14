ЦСКА и Левски в надпревара за звездата на Добруджа Томас Силва

14 Април, 2026 17:04 453 0

Пазарната му стойност се движи около 600 000 евро

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Драматичен трансферен дуел се задава на хоризонта между двата най-големи футболни клуба в София – ЦСКА и Левски. Според информация, разпространена от популярната Instagram страница transferibg, и „червените“, и „сините“ са хвърлили око на изгряващата звезда на Добруджа – Томас Силва. Португалският полузащитник, който впечатли футболната общественост с изявите си в дебютния сезон на добричлии в елита, се превърна в истински магнит за вниманието на грандовете.

Силва, който е само на 26 години, вече има зад гърба си солиден опит – минал е през школата на Спортинг Лисабон, а по-късно е защитавал цветовете на Визела и Ягелония, както и на Варзим под наем. Висок 172 см, техничният халф се отличава с бързина, креативност и отличен поглед върху играта.

В Първа лига той има 23 мача, в които реализира 3 попадения и подаде за още 3 гола – статистика, която не остана незабелязана от скаутите на водещите български клубове.

Пазарната стойност на Томас Силва, според авторитетния сайт transfermarkt.com, се движи около 600 000 евро.



Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

