ЦСКА и Левски в надпревара за звездата на Добруджа Томас Силва

Драматичен трансферен дуел се задава на хоризонта между двата най-големи футболни клуба в София – ЦСКА и Левски. Според информация, разпространена от популярната Instagram страница transferibg, и „червените“, и „сините“ са хвърлили око на изгряващата звезда на Добруджа – Томас Силва. Португалският полузащитник, който впечатли футболната общественост с изявите си в дебютния сезон на добричлии в елита, се превърна в истински магнит за вниманието на грандовете.

Силва, който е само на 26 години, вече има зад гърба си солиден опит – минал е през школата на Спортинг Лисабон, а по-късно е защитавал цветовете на Визела и Ягелония, както и на Варзим под наем. Висок 172 см, техничният халф се отличава с бързина, креативност и отличен поглед върху играта.

В Първа лига той има 23 мача, в които реализира 3 попадения и подаде за още 3 гола – статистика, която не остана незабелязана от скаутите на водещите български клубове.

Пазарната стойност на Томас Силва, според авторитетния сайт transfermarkt.com, се движи около 600 000 евро.