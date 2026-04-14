Аталанта не изпуска от поглед Петар Станич – звездата на Лудогорец буди интерес и в Испания

Италианският футболен тим Аталанта продължава да държи под око изгряващия талант на Лудогорец – Петар Станич. Според информации от сръбските медии и българското издание „Тема Спорт“, скаути на бергамаския клуб не спират да следят изявите на 24-годишния полузащитник, който се превърна в истинска сензация през този сезон.

По време на последния сблъсък между Лудогорец и ЦСКА, завършил с категоричното 3:0 за „орлите“, представител на агенция, работеща съвместно с Аталанта и Милан, е бил сред зрителите на „Хювефарма Арена“. Именно в този двубой Станич се разписа във вратата на „червените“, впечатлявайки италианските наблюдатели със своята техника, бързина и усет към гола. Очаква се скаутите на Аталанта да продължат да следят изявите му и в предстоящите плейофи на българското първенство.

Любопитен факт е, че Лудогорец вече има успешна история с трансфери към Аталанта – през 2017 година защитникът Хосе Луис Паломино премина в италианския клуб срещу над 4,5 милиона евро. Сега обаче „зелените“ са поставили далеч по-висока цена на Станич – цели 10 милиона евро. Тази сума може да се окаже нов рекорд за клуба, ако бъде надмината продажбата на Игор Тиаго в Брюж за 11 милиона евро през 2023 година.

Интересът към сръбския национал не се ограничава само до Италия. Испанските грандове Бетис и Севиля също следят отблизо развитието на Станич, който оглавява голмайсторската листа в Лига Европа със 7 попадения – постижение, което споделя с Игор Жезус от Нотингам Форест. Неслучайно полузащитникът вече е наричан „златната кокошка“ на Лудогорец.

Още един коз в ръкава на Станич е притежанието на хърватски паспорт, което улеснява евентуален трансфер в рамките на Европейския съюз. Договорът му с Лудогорец е валиден до юни 2028 година, а клубът го привлече през миналото лято от сръбския ТСЦ Бачка Топола срещу 1,8 милиона евро.

Любопитно е, че Станич е юноша на Цървена звезда, но бе продаден на ТСЦ за едва 200 хиляди евро през 2023 година. Силните му изяви с екипа на „орлите“ не останаха незабелязани и от националния селекционер на Сърбия, който вече го повика в представителния тим.

От началото на сезона Станич има 45 мача във всички турнири, като е отбелязал 15 гола и е асистирал за още 11 попадения – статистика, която само затвърждава статута му на един от най-желаните футболисти на Балканите.