Новини
Спорт »
Бг футбол »
Аталанта не изпуска от поглед Петар Станич – звездата на Лудогорец буди интерес и в Испания

Аталанта не изпуска от поглед Петар Станич – звездата на Лудогорец буди интерес и в Испания

14 Април, 2026 17:25 291 0

  • аталанта -
  • лудогорец -
  • петар станич-
  • бетис -
  • севиля -
  • голмайстор-
  • лига европа

„Зелените“ са му поставили цена от 10 милиона евро

Аталанта не изпуска от поглед Петар Станич – звездата на Лудогорец буди интерес и в Испания - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Италианският футболен тим Аталанта продължава да държи под око изгряващия талант на Лудогорец – Петар Станич. Според информации от сръбските медии и българското издание „Тема Спорт“, скаути на бергамаския клуб не спират да следят изявите на 24-годишния полузащитник, който се превърна в истинска сензация през този сезон.

По време на последния сблъсък между Лудогорец и ЦСКА, завършил с категоричното 3:0 за „орлите“, представител на агенция, работеща съвместно с Аталанта и Милан, е бил сред зрителите на „Хювефарма Арена“. Именно в този двубой Станич се разписа във вратата на „червените“, впечатлявайки италианските наблюдатели със своята техника, бързина и усет към гола. Очаква се скаутите на Аталанта да продължат да следят изявите му и в предстоящите плейофи на българското първенство.

Любопитен факт е, че Лудогорец вече има успешна история с трансфери към Аталанта – през 2017 година защитникът Хосе Луис Паломино премина в италианския клуб срещу над 4,5 милиона евро. Сега обаче „зелените“ са поставили далеч по-висока цена на Станич – цели 10 милиона евро. Тази сума може да се окаже нов рекорд за клуба, ако бъде надмината продажбата на Игор Тиаго в Брюж за 11 милиона евро през 2023 година.

Интересът към сръбския национал не се ограничава само до Италия. Испанските грандове Бетис и Севиля също следят отблизо развитието на Станич, който оглавява голмайсторската листа в Лига Европа със 7 попадения – постижение, което споделя с Игор Жезус от Нотингам Форест. Неслучайно полузащитникът вече е наричан „златната кокошка“ на Лудогорец.

Още един коз в ръкава на Станич е притежанието на хърватски паспорт, което улеснява евентуален трансфер в рамките на Европейския съюз. Договорът му с Лудогорец е валиден до юни 2028 година, а клубът го привлече през миналото лято от сръбския ТСЦ Бачка Топола срещу 1,8 милиона евро.

Любопитно е, че Станич е юноша на Цървена звезда, но бе продаден на ТСЦ за едва 200 хиляди евро през 2023 година. Силните му изяви с екипа на „орлите“ не останаха незабелязани и от националния селекционер на Сърбия, който вече го повика в представителния тим.

От началото на сезона Станич има 45 мача във всички турнири, като е отбелязал 15 гола и е асистирал за още 11 попадения – статистика, която само затвърждава статута му на един от най-желаните футболисти на Балканите.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове