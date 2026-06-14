Д. Ганев: Лакмусът, който ще покаже устойчивостта на ПБ, ще са местните избори

Влизаме в някаква нормалност на политическия процес. Това каза пред БНР Димитър Ганев, социолог от агенция "Тренд".

"От 2021 г. до 2026 г. се намирахме в най-дълбоката политическа криза в страната след Освобождението. Проведени бяха осем парламентарни вота.

Големият проблем на опозицията не е толкова тишината, която цари там, а, че не може да прибегне до най-силния инструмент – общ опозиционен фронт срещу властта. На този етап това изглежда абсолютно невъзможно".

Има един ключов момент, който ще предопредели пътя на опозицията и той е в края на октомври, когато ще се проведат президентски избори, отбеляза Ганев в предаването "Неделя 150".

"Има ключов въпрос за опозицията – кой ще бъде опонент на "Прогресивна България" на втория тур. На Илияна Йотова вероято. Една е ситуацията, при която кандидатът на ГЕРБ е на балотаж срещу Йотова, друга е ситуацията, при която Гюров, като кандидат на ПП и ДБ, е на балотаж срещу Йотова. Претендентът на втория тур ще бъде легитимиран като основната опозиционна сила в страната".

Този мандат предполага по-дълбоки структурни реформи, коментира още социологът.

"А такива се правят в началото. Ако не се заложат в рамките на този бюджет и в този, който ще бъде за 2027-ма година, някакви по-дълбоки структурни реформи, въобще няма да се отиде към такива. Трябва да се използва този ресурс, който имат като парламентарна подкрепа, като обществена подкрепа. Сега съпротивата - и обществена, и на определени професионални групи, които ще бъдат засегнати от тези реформи, ще бъде по-малка. След две години няма да е така. Трябва да използват този силен начален тласък, който им дадоха българите, за да проведат реформи".

Ганев обаче мисли, че управляващите не се решават да обявяват по-смело непопулярни мерки.

"Опитват се да поддържат баланс между популярното и непопулярното. Но ще трябва да се жертва някаква подкрепа".

Ключът, който ще даде отговор на въпроса за устойчивостта на този политически субект – ПБ, се крие в местните избори, смята Димитър Ганев.

"Местните избори ще бъдат добра отправна точка доколко е запазила политическото си здраве ПБ. Това ще е за мен лакмус".