Д. Ганев: Лакмусът, който ще покаже устойчивостта на ПБ, ще са местните избори

Влизаме в някаква нормалност на политическия процес. Това каза пред БНР Димитър Ганев, социолог от агенция "Тренд".
"От 2021 г. до 2026 г. се намирахме в най-дълбоката политическа криза в страната след Освобождението. Проведени бяха осем парламентарни вота.
Големият проблем на опозицията не е толкова тишината, която цари там, а, че не може да прибегне до най-силния инструмент – общ опозиционен фронт срещу властта. На този етап това изглежда абсолютно невъзможно".
Има един ключов момент, който ще предопредели пътя на опозицията и той е в края на октомври, когато ще се проведат президентски избори, отбеляза Ганев в предаването "Неделя 150".
"Има ключов въпрос за опозицията – кой ще бъде опонент на "Прогресивна България" на втория тур. На Илияна Йотова вероято. Една е ситуацията, при която кандидатът на ГЕРБ е на балотаж срещу Йотова, друга е ситуацията, при която Гюров, като кандидат на ПП и ДБ, е на балотаж срещу Йотова. Претендентът на втория тур ще бъде легитимиран като основната опозиционна сила в страната".
Този мандат предполага по-дълбоки структурни реформи, коментира още социологът.
"А такива се правят в началото. Ако не се заложат в рамките на този бюджет и в този, който ще бъде за 2027-ма година, някакви по-дълбоки структурни реформи, въобще няма да се отиде към такива. Трябва да се използва този ресурс, който имат като парламентарна подкрепа, като обществена подкрепа. Сега съпротивата - и обществена, и на определени професионални групи, които ще бъдат засегнати от тези реформи, ще бъде по-малка. След две години няма да е така. Трябва да използват този силен начален тласък, който им дадоха българите, за да проведат реформи".
Ганев обаче мисли, че управляващите не се решават да обявяват по-смело непопулярни мерки.
"Опитват се да поддържат баланс между популярното и непопулярното. Но ще трябва да се жертва някаква подкрепа".
Ключът, който ще даде отговор на въпроса за устойчивостта на този политически субект – ПБ, се крие в местните избори, смята Димитър Ганев.
"Местните избори ще бъдат добра отправна точка доколко е запазила политическото си здраве ПБ. Това ще е за мен лакмус".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Те си
16:45 14.06.2026
2 Цоциолог
Нито знае как се ползва
Ама я използва тая думичка щото звучи готино
16:45 14.06.2026
3 Досегашните им Действия !
Освен Ако !
Този Народ !
Хептен !
Се Е Сбъркал !
16:46 14.06.2026
4 ЕДГАР КЕЙСИ
16:47 14.06.2026
5 С Действията си !
И Електората на ГЕРБ, СДС ДПС, ПП-ДБ и тн.
След като Защитават !
Основно !
Техните Интереси !
16:50 14.06.2026
6 Така Защитават Правата Ти !
Имаш !
Цяла Кошница !
Отзад !
16:53 14.06.2026
7 Съборят ли баба алино
Увъртат ли покрият и забравят всичко
Може и да спечелят президентските на втори тур щот ония нямат свестен кандидат на местните избори ще са им тегави тиквун ще се върне на бял кон
Затова гледаме и се надяваме тухла върху тухла да не остане от укро градът
16:57 14.06.2026
8 Какво казва копейката всяка сутрин
Казва -само лева.
Коментиран от #10
17:01 14.06.2026
9 Дикан
17:02 14.06.2026
10 иван костов
До коментар #8 от "Какво казва копейката всяка сутрин":Ти като се събуждаше в обятията на Ламата, какво казваше? А???😂
17:14 14.06.2026
11 Аристократи
17:51 14.06.2026
12 Сатана Z
Коментиран от #16
17:53 14.06.2026
13 Боруна Лом
17:59 14.06.2026
14 Лакмуси
18:04 14.06.2026
15 "Предизборен
18:10 14.06.2026
16 Корнелия
До коментар #12 от "Сатана Z":Дара беше на гей парада, а др. Руме Радв с пръст в .............. (срамува се, защото няма семейство) .
18:11 14.06.2026
17 оня с коня
18:30 14.06.2026