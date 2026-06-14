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Д. Ганев: Лакмусът, който ще покаже устойчивостта на ПБ, ще са местните избори

Д. Ганев: Лакмусът, който ще покаже устойчивостта на ПБ, ще са местните избори

14 Юни, 2026 16:42 903 17

  • димитър ганев-
  • пб-
  • местни избори

Президентският вот пък ще предопредели пътя на опозицията, смята социологът

Д. Ганев: Лакмусът, който ще покаже устойчивостта на ПБ, ще са местните избори - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Влизаме в някаква нормалност на политическия процес. Това каза пред БНР Димитър Ганев, социолог от агенция "Тренд".

"От 2021 г. до 2026 г. се намирахме в най-дълбоката политическа криза в страната след Освобождението. Проведени бяха осем парламентарни вота.

Големият проблем на опозицията не е толкова тишината, която цари там, а, че не може да прибегне до най-силния инструмент – общ опозиционен фронт срещу властта. На този етап това изглежда абсолютно невъзможно".

Има един ключов момент, който ще предопредели пътя на опозицията и той е в края на октомври, когато ще се проведат президентски избори, отбеляза Ганев в предаването "Неделя 150".

"Има ключов въпрос за опозицията – кой ще бъде опонент на "Прогресивна България" на втория тур. На Илияна Йотова вероято. Една е ситуацията, при която кандидатът на ГЕРБ е на балотаж срещу Йотова, друга е ситуацията, при която Гюров, като кандидат на ПП и ДБ, е на балотаж срещу Йотова. Претендентът на втория тур ще бъде легитимиран като основната опозиционна сила в страната".

Този мандат предполага по-дълбоки структурни реформи, коментира още социологът.

"А такива се правят в началото. Ако не се заложат в рамките на този бюджет и в този, който ще бъде за 2027-ма година, някакви по-дълбоки структурни реформи, въобще няма да се отиде към такива. Трябва да се използва този ресурс, който имат като парламентарна подкрепа, като обществена подкрепа. Сега съпротивата - и обществена, и на определени професионални групи, които ще бъдат засегнати от тези реформи, ще бъде по-малка. След две години няма да е така. Трябва да използват този силен начален тласък, който им дадоха българите, за да проведат реформи".

Ганев обаче мисли, че управляващите не се решават да обявяват по-смело непопулярни мерки.

"Опитват се да поддържат баланс между популярното и непопулярното. Но ще трябва да се жертва някаква подкрепа".

Ключът, който ще даде отговор на въпроса за устойчивостта на този политически субект – ПБ, се крие в местните избори, смята Димитър Ганев.

"Местните избори ще бъдат добра отправна точка доколко е запазила политическото си здраве ПБ. Това ще е за мен лакмус".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Те си

    16 3 Отговор
    показаха рогата , веднага след изборите ! Няма какво да показват повече ! Нови лъжи и обещания ?

    16:45 14.06.2026

  • 2 Цоциолог

    10 1 Отговор
    Бас държа че тоя лакмус не е виждал на живо
    Нито знае как се ползва
    Ама я използва тая думичка щото звучи готино

    16:45 14.06.2026

  • 3 Досегашните им Действия !

    5 1 Отговор
    Не Вещаят Успех !

    Освен Ако !

    Този Народ !

    Хептен !

    Се Е Сбъркал !

    16:46 14.06.2026

  • 4 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 4 Отговор
    В КАКВА НОРМАЛНОСТ ВЛИЗАМЕ, .................... КАТО ЧОРАПА ОТКРОВЕН ШАРЛАТАНИН ................... ФАКТ !

    16:47 14.06.2026

  • 5 С Действията си !

    3 2 Отговор
    Изглежда Искат Да Приобщят !

    И Електората на ГЕРБ, СДС ДПС, ПП-ДБ и тн.

    След като Защитават !

    Основно !

    Техните Интереси !

    16:50 14.06.2026

  • 6 Така Защитават Правата Ти !

    4 0 Отговор
    Че Вместо Един Пръст !

    Имаш !

    Цяла Кошница !

    Отзад !

    16:53 14.06.2026

  • 7 Съборят ли баба алино

    5 3 Отговор
    Ще спечелят и президевтски и местни избори съкрушително

    Увъртат ли покрият и забравят всичко
    Може и да спечелят президентските на втори тур щот ония нямат свестен кандидат на местните избори ще са им тегави тиквун ще се върне на бял кон
    Затова гледаме и се надяваме тухла върху тухла да не остане от укро градът

    16:57 14.06.2026

  • 8 Какво казва копейката всяка сутрин

    1 4 Отговор
    Какво казва копейката сутрин като се събуди?
    Казва -само лева.

    Коментиран от #10

    17:01 14.06.2026

  • 9 Дикан

    4 0 Отговор
    Зависи още колко издънки ще има до тогава от управляващите, те до тук да месец не са малко, та за майчинството, за пенсиите, една външна дама, депутати, никакви промени, всичко си върви по старому. Щяла да има административно реформа ама за някои не. Кво правим тогава?

    17:02 14.06.2026

  • 10 иван костов

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Какво казва копейката всяка сутрин":

    Ти като се събуждаше в обятията на Ламата, какво казваше? А???😂

    17:14 14.06.2026

  • 11 Аристократи

    1 1 Отговор
    Искам да се омъжа за Мунъос , хем ще мс даде аристократично подтекло , хем ще върви след мен и ще ме пази , когато съм пияна.

    17:51 14.06.2026

  • 12 Сатана Z

    2 1 Отговор
    ГЕЙ парада беше предизборен тест за ЛГБТ—ППБД .

    Коментиран от #16

    17:53 14.06.2026

  • 13 Боруна Лом

    2 2 Отговор
    ГАНЬО, ЛАКМУСА Е ДА СЕ ВКАРА НЯКОЙ БИВШ МИНИСТЪР В ЗАТВОРА ЗА ЗОЛУМИТЕ КОИТО НАПРАВИХА!

    17:59 14.06.2026

  • 14 Лакмуси

    2 0 Отговор
    ли ще ядат хората? С лакмуси ли ще си плащат сметките? Прогресивните мушмуроци се подиграват с хората всеки ден. Никакви лакмуси, никакви проба-грешка, оставка мошеници!

    18:04 14.06.2026

  • 15 "Предизборен

    2 0 Отговор
    тест" беше рундьовата мълчанка. Всичко беше тайна майна. Сега картинката е ясна - рундьо се изживява като президент под прикритие ва премиер, а депутатите му са като въртоглави шилета

    18:10 14.06.2026

  • 16 Корнелия

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    Дара беше на гей парада, а др. Руме Радв с пръст в .............. (срамува се, защото няма семейство) .

    18:11 14.06.2026

  • 17 оня с коня

    0 1 Отговор
    Единствената заслуга на Радев е че изрита от парламента Две от русофилските Партии,а Третата е навряна в Кишето.

    18:30 14.06.2026

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