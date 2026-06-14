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Пожар на паркинг в столичен квартал, запалили са се 5 коли

Пожар на паркинг в столичен квартал, запалили са се 5 коли

14 Юни, 2026 16:14 1 945 20

  • пожар-
  • коли-
  • квартал-
  • надежда

В момента се прави оглед на мястото на инцидента. Не са ясни причините за възникването на огъня

Пожар на паркинг в столичен квартал, запалили са се 5 коли - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кола на пътна помощ се е запалила на паркинг в столичния квартал „Надежда“.

По първоначална информация са се запалили пет автомобила, които са били на паркинга.

Пожарът е овладян.

В момента се прави оглед на мястото на инцидента. Не са ясни причините за възникването на огъня.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голяма !

    6 0 Отговор
    Пътна Помощ !

    Коментиран от #3

    16:28 14.06.2026

  • 2 Боруна Лом

    10 2 Отговор
    ДОЙДЕ СЕЛСКИЯТ СЪРВУЛ И ЗАВЛАДЯ ВСИЧКИ ПАРКОМЕСТА

    16:28 14.06.2026

  • 3 Голяма !

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Голяма !":

    Надежда !

    16:29 14.06.2026

  • 4 хехе

    8 1 Отговор
    Ти да видиш автомобилите както са си стояли и изведнаж са се запалили ей така без никой да им е помогнал.

    16:40 14.06.2026

  • 5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    10 2 Отговор
    Колата на пътна рекет си е намерила майстора, другите са си изпатили заради нея.

    16:46 14.06.2026

  • 6 Хаха

    10 2 Отговор
    Пожарът е тръгнал от електричка.

    Коментиран от #7

    16:47 14.06.2026

  • 7 Много

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хаха":

    Е вероятно да е точно така!!!

    16:52 14.06.2026

  • 8 Ормузки гараж

    9 2 Отговор
    Хизбула, Иран или пак руска хибридна атака?

    16:54 14.06.2026

  • 9 Атина Паднала

    1 1 Отговор
    Ако са на олигарси крадци може.

    17:31 14.06.2026

  • 10 редник

    4 0 Отговор
    Tя,Мара, само copy-paste - коя част на "Надежда", кой блок, отиване на място, снимки - това не е за нея...

    Коментиран от #13

    17:39 14.06.2026

  • 11 Дал взел

    2 0 Отговор
    Дали са застраховани като част от услугата?

    17:41 14.06.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор
    И като задължавате всички да имат лепенки на пожарогасителите, помогна ли им. Загасиха си колите ли? Изгоряха и пожарогасителните.

    Коментиран от #20

    17:42 14.06.2026

  • 13 редник

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "редник":

    Повечеинфо и видео дават флагманци от Бургас... 😉

    17:53 14.06.2026

  • 14 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    На пазара в Лом две неизвестни лица са си купили домати от Асан Трайковски за неизвестна сума пари.....Горят бали със сено в Монтанско......

    18:05 14.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Санчо

    1 0 Отговор
    Ми SI Рки да Ви имам "новините"

    18:09 14.06.2026

  • 20 Последни Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":

    Имам си принтер и си принтирам лепенки не само за пожарогасителя......

    18:11 14.06.2026

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