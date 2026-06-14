Пожар на паркинг в столичен квартал, запалили са се 5 коли

Кола на пътна помощ се е запалила на паркинг в столичния квартал „Надежда“.
По първоначална информация са се запалили пет автомобила, които са били на паркинга.
Пожарът е овладян.
В момента се прави оглед на мястото на инцидента. Не са ясни причините за възникването на огъня.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Голяма !
Коментиран от #3
16:28 14.06.2026
2 Боруна Лом
16:28 14.06.2026
3 Голяма !
До коментар #1 от "Голяма !":Надежда !
16:29 14.06.2026
4 хехе
16:40 14.06.2026
5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:46 14.06.2026
6 Хаха
Коментиран от #7
16:47 14.06.2026
7 Много
До коментар #6 от "Хаха":Е вероятно да е точно така!!!
16:52 14.06.2026
8 Ормузки гараж
16:54 14.06.2026
9 Атина Паднала
17:31 14.06.2026
10 редник
Коментиран от #13
17:39 14.06.2026
11 Дал взел
17:41 14.06.2026
12 РЕАЛИСТ
Коментиран от #20
17:42 14.06.2026
13 редник
До коментар #10 от "редник":Повечеинфо и видео дават флагманци от Бургас... 😉
17:53 14.06.2026
14 Боруна Лом
18:05 14.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Санчо
18:09 14.06.2026
20 Последни Софиянец
До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":Имам си принтер и си принтирам лепенки не само за пожарогасителя......
18:11 14.06.2026