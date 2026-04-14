Социалните мрежи разпалиха напрежение в Челси

Алехандро Гарначо, младата аржентинска надежда на Челси, отново попадна под светлината на прожекторите, но този път не заради изявите си на терена, а заради действията си в социалните мрежи. Крилото, което пристигна на „Стамфорд Бридж“ през миналото лято срещу внушителната сума от 40 милиона паунда, се оказа в центъра на скандал, който може да му коства не само доверието на феновете, но и мястото в отбора.

След като бе привлечен от Манчестър Юнайтед, където изпадна в немилост при тогавашния мениджър Рубен Аморим, Гарначо така и не успя да се наложи в състава на Челси. Под ръководството на Лиъм Росиниър, който пое „сините“ през януари, аржентинецът стартира като титуляр едва в седем срещи, а основните му изяви се ограничават до мачовете за купите. Във важните двубои той по-често остава на резервната скамейка, а привържениците все още не са убедени в приноса му към отбора.

Последните дни донесоха нова доза напрежение около Гарначо. Футболистът изтри всички публикации, свързани с Челси, от профила си в TikTok и вместо това сподели видеа на Манчестър Юнайтед, посветени на собствените му изяви в бившия клуб. Този ход предизвика бурни реакции сред феновете на лондончани и породи въпроси относно лоялността му към настоящия тим.

Само дни по-рано Гарначо даде откровено интервю, в което призна, че изпитва известна носталгия по „Олд Трафорд“.

„Може би съжалявам за начина, по който напуснах Манчестър Юнайтед. Обичах този клуб – те ми дадоха шанс, доведоха ме от Испания, израснах в академията им и получих възможност да играя за първия отбор. Прекарах там четири или пет незабравими години, изпълнени с обич и подкрепа. В последните шест месеца обаче не получавах достатъчно игрово време, което не е непременно нещо лошо“, сподели Гарначо.

Въпреки че подобни действия в социалните мрежи изглеждат на пръв поглед безобидни, те могат да доведат до сериозни последствия за младия футболист. Ръководството на Челси вече е санкционирало други играчи за подобно поведение, а бъдещето на Гарначо на „Стамфорд Бридж“ изглежда все по-несигурно.