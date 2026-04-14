Новини
Спорт »
Световен футбол »
Социалните мрежи разпалиха напрежение в Челси

14 Април, 2026 18:34 526 0

  • алехандро гарначо-
  • челси-
  • изявите си -
  • социалните мрежи-
  • „стамфорд бридж“-
  • манчестър юнайтед

Бъдещето на Алехандро Гарначо на „Стамфорд Бридж“ изглежда все по-несигурно

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Алехандро Гарначо, младата аржентинска надежда на Челси, отново попадна под светлината на прожекторите, но този път не заради изявите си на терена, а заради действията си в социалните мрежи. Крилото, което пристигна на „Стамфорд Бридж“ през миналото лято срещу внушителната сума от 40 милиона паунда, се оказа в центъра на скандал, който може да му коства не само доверието на феновете, но и мястото в отбора.

След като бе привлечен от Манчестър Юнайтед, където изпадна в немилост при тогавашния мениджър Рубен Аморим, Гарначо така и не успя да се наложи в състава на Челси. Под ръководството на Лиъм Росиниър, който пое „сините“ през януари, аржентинецът стартира като титуляр едва в седем срещи, а основните му изяви се ограничават до мачовете за купите. Във важните двубои той по-често остава на резервната скамейка, а привържениците все още не са убедени в приноса му към отбора.

Последните дни донесоха нова доза напрежение около Гарначо. Футболистът изтри всички публикации, свързани с Челси, от профила си в TikTok и вместо това сподели видеа на Манчестър Юнайтед, посветени на собствените му изяви в бившия клуб. Този ход предизвика бурни реакции сред феновете на лондончани и породи въпроси относно лоялността му към настоящия тим.

Само дни по-рано Гарначо даде откровено интервю, в което призна, че изпитва известна носталгия по „Олд Трафорд“.

„Може би съжалявам за начина, по който напуснах Манчестър Юнайтед. Обичах този клуб – те ми дадоха шанс, доведоха ме от Испания, израснах в академията им и получих възможност да играя за първия отбор. Прекарах там четири или пет незабравими години, изпълнени с обич и подкрепа. В последните шест месеца обаче не получавах достатъчно игрово време, което не е непременно нещо лошо“, сподели Гарначо.

Въпреки че подобни действия в социалните мрежи изглеждат на пръв поглед безобидни, те могат да доведат до сериозни последствия за младия футболист. Ръководството на Челси вече е санкционирало други играчи за подобно поведение, а бъдещето на Гарначо на „Стамфорд Бридж“ изглежда все по-несигурно.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове