Сеск Фабрегас сложи край на спекулациите: Остава верен на Комо

Сеск Фабрегас, един от най-обещаващите млади треньори в европейския футбол, категорично заяви, че няма намерение да напуска италианския Комо, въпреки усилените слухове за интерес от страна на Челси и националния отбор на Италия. Испанският специалист, който е само на 38 години, подчерта, че е напълно отдаден на дългосрочния проект в клуба от Серия А.

В интервю за Goal.com Фабрегас разкри, че семейството му се чувства прекрасно в Италия, а ежедневната работа на тренировъчния терен му носи истинско удовлетворение. „Това е мястото, където искам да бъда. Семейството ми е щастливо, а това за мен е от първостепенно значение. Проектът в Комо е изключително важен и съм горд с постигнатото до момента“, сподели бившият полузащитник на Челси.

Под негово ръководство Комо се превърна в сензацията на сезона, като тимът се намира на престижното пето място в Серия А, само на крачка от историческо участие в Шампионската лига. С шест оставащи мача до края на шампионата, Фабрегас остава напълно фокусиран върху изпълнението на настоящия си договор, който изтича през 2028 година.

Въпреки че името му се спряга за треньорския пост в националния отбор на Италия, Фабрегас призна, че към момента предпочита динамиката на клубния футбол.

„Може би някой ден ще поема национален тим, но сега ежедневната работа и предизвикателствата в Комо ме вдъхновяват. Не съм готов за по-спокойния ритъм на националните отбори – имам нужда от действие и развитие“, коментира той.