ПСЖ покори "Анфийлд" и се класира за полуфиналите на Шампионската лига след блестящо представяне на Усман Дембеле

Футболната вечер на митичния "Анфийлд" донесе разочарование за феновете на Ливърпул, след като Пари Сен Жермен демонстрира класа и хладнокръвие, за да елиминира "червените" с общ резултат 4:0 и да си осигури място сред най-добрите четири в Европа.

Още преди първия съдийски сигнал атмосферата бе наситена с емоции – почетена бе паметта на жертвите от трагедията на "Хилзбъро", чиято годишнина се отбелязва на 15 април. След това обаче вниманието се насочи изцяло към терена, където двата тима излязоха решени да се борят до последния съдийски сигнал. Парижани, които вече имаха комфортна преднина от 2:0 след първия двубой във Франция, не се задоволиха с пасивна игра.

Още в началните минути Хвича Кварацхелия и Александър Исак тестваха рефлексите на вратарите, но без успех. Ливърпул опита да наложи натиск, ала защитата на ПСЖ и стражът Матвей Сафонов бяха непробиваеми. В 10-ата минута Усман Дембеле получи златен шанс след грешка на Мамардашвили, но не успя да го накаже. Малко по-късно французинът отново бе близо до попадение, ала топката профуча над вратата.

Драмата не закъсня – Юго Екитике напусна терена с контузия, а на негово място се появи Мохамед Салах, който веднага раздвижи атаката на домакините. Египтянинът създаде опасност, но Маркиньос и Сафонов се намесиха решително. Втората част започна с нови опити на Ливърпул да върне интригата – Коди Гакпо и Джо Гомес бяха близо до гол, но късметът им изневери.

В 64-ата минута съдията Маурицио Мариани отсъди дузпа за домакините, но след намеса на ВАР решението бе отменено, което допълнително охлади страстите на "Анфийлд".

Въпреки че през по-голямата част от второто полувреме ПСЖ бе притиснат в собствената си половина, гостите показаха защо са сред фаворитите за трофея. В 72-ата минута Брадли Баркола изведе Дембеле, който с прецизен удар порази долния десен ъгъл и на практика сложи точка на спора.

В добавеното време френският национал оформи крайното 2:0, с което окончателно разплака "Анфийлд".

С този успех Пари Сен Жермен се класира за полуфиналите на Шампионската лига, където ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между Реал Мадрид и Байерн Мюнхен.