Новини
Спорт »
Световен футбол »
Арне Слот избухна заради ВАР: Много решения бяха срещу нас този сезон

Арне Слот избухна заради ВАР: Много решения бяха срещу нас този сезон

15 Април, 2026 08:30 672 3

  • арне слот-
  • псж-
  • ливърпул-
  • шампионска лига-
  • футбол

Нидерландският специалист изтъкна, че освен обективните фактори за празния сезон има и други фактори, повлияли на резултатите до този момент

Арне Слот избухна заради ВАР: Много решения бяха срещу нас този сезон - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Арне Слот говори след злополучния мач на Ливърпул срещу Пари Сен Жермен, който мърсисайдци загубиха с 0:2. С него английските шампиони отпаднаха от “турнира на богатите” с общ резултат 0:4 и вече момчетата от града на Бийтълс нямат шанс да спечелят трофей тази кампания. Нидерландският специалист изтъкна, че освен обективните фактори за празния сезон има и други фактори, повлияли на резултатите до този момент. Причината в конкретния случай бяха ситуациите от мача с парижани, свързани с Юго Екитике, който бе контузен, както и отменената след ВАР дузпа.

“Той (б. р. - Екитике) не е добре. Всички видяхме, че не изглежда добре. Той си тръгна през второто полувреме, така че още не съм го виждал. Да загубиш мач е трудно, но отново, загубата на играч е нещо, което сме преживявали много пъти този сезон. Много е трудно за него в този момент от сезона. Ако погледнете нашия сезон, не съм изненадан, тъй като толкова много решения бяха срещу нас този сезон. Съвсем просто е. Ако съдията не отсъди дузпа, ВАР никога нямаше да я отмени, но съм виждал толкова много леки дузпи, но хората казват, че ВАР не може да се намесва, защото има контакт. Това е, което ясно виждаме.

Но миналата седмица две решения бяха в наша полза - отменена дузпа и блъскане от Конате. За съжаление не успяхме да вкараме гол, но имахме множество шансове, един от които голям през първото полувреме. „Анфийлд“ вече беше във форма при резултат 0:0, представете си го при резултат 1:0. Миналата седмица, разбира се, беше трудна, но показахме, че можем да се подобрим много и е голям комплимент за играчите, че показаха какви могат да бъдат. Те продължиха да атакуват, дори след като губеха с 0:1 и това е голям комплимент за тях.

Много се говори, че клубът е в преход. Клубът е продал 8-10 играчи, за да вземе пари, за да подпише с петима много талантливи играчи. Трябва да продаваме, за да купуваме. Губим някои играчи със свободен трансфер. Това е голямо предизвикателство през лятото, но клубът е показал, че този модел работи. Както казах много пъти, бъдещето изглежда много добро, особено ако можем да привлечем играчи, след като добри футболисти си тръгнат това лято”, каза Слот.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Илиян

    1 2 Отговор
    На крива ракета и космоса и пречи айде марш оттам

    08:41 15.04.2026

  • 2 Тома

    2 2 Отговор
    Най големите ръбове са нидерландските треньори.За нищо не стават

    08:46 15.04.2026

  • 3 трябват мерки срещу съдиите!!!

    1 0 Отговор
    значи и тука съдиите са подпряли псж както при барселона-атлетико подпираха атлетико и в двта мача…

    08:54 15.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове