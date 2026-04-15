Треньорът на Реал Мадрид: Подготвени сме за велик мач, вярваме в обрата срещу Байерн Мюнхен

Треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа изрази оптимизъм преди реванша с Байерн Мюнхен от 1/4-финалите на Шампионската лига. Първият мач в Испания беше спечелен с 2:1 от германците.

„Имаме голямо желание. Убедени сме, че можем да го направим, вярваме в това, което носим със себе си, и сме подготвени за един велик мач. Ако има отбор, който вярва в обрата, то това сме ние. Утре ще имаме повече играчи, които не бяха в първия мач. Никой не знае какъв ще е резултатът утре. Но ще се върнем с гордост", започна Арбелоа.

"Не знам дали ще бъде финал преди финала, това са два клуба с богата история, но трябва да се концентрираме върху себе си и върху това, което можем да контролираме. Не виждам да се налага да правим някакво чудо. Ако онзи ден бяхме спечелили, това нямаше да е никаква лудост. Вратарят им Нойер беше MVP на срещата и ние сме способни да го направим. Никой, който познава Реал Мадрид, не мисли, че победа на Реал Мадрид утре ще бъде чудо”, добави Арбелоа.

“Историята на Реал Мадрид е изградена от невъзможни неща. Ние сме готови да се борим, за да направим историята на този клуб още по-велика и да обърнем резултата като гости”, допълни той.

“Имаме много варианти и играчи, които могат да играят на позицията на Чуамени, който е наказан за мача. Камавинга, Тиаго Питарч, Валверде... Чувствам се много спокоен. Знам стартовия състав, който ще излезе утре, и това ми дава увереност. Същото важи и за тези, които ще влязат от резервната скамейка. Изпълнен съм с увереност и се чувствам привилегирован“, каза още Арбелоа.

“Не знам колко отбора могат да се похвалят, че са спечелили 15 пъти Купата на Европа. Играчите вярват, клубът вярва. Нито един фен на Реал Мадрид не ми е казал, че не вярва. Реал Мадрид ще бъде там утре и ще дадем най-доброто от себе си“, завърши специалистът.