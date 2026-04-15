Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
37 години след трагедията на "Хилзбъро": Денят, който преобърна съдбата на футбола

15 Април, 2026 15:14 603 0

15 април 1989 г. – дата, която завинаги ще остане белязана в историята на световния футбол

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов

Днес отбелязваме 37 години от катастрофалния инцидент на стадион "Хилзбъро" в Шефилд – събитие, което не само разтърси Англия, но и промени завинаги правилата и сигурността по футболните терени в цяла Европа.

Черният полуфинал: Какво се случи на "Хилзбъро"?

В онзи съдбоносен ден Ливърпул и Нотингам Форест трябваше да определят финалиста за ФА Къп. Стадионът на Шефилд Уензди бе препълнен, а напрежението във въздуха се усещаше осезаемо. Малко преди началото на мача, по нареждане на полицейския началник Дейвид Дъкенфилд, вход "С" бе отворен, за да се облекчи притокът на фенове на Ливърпул към сектор "Лепинг Лейн". Това решение обаче се оказа фатално – хиляди запалянковци нахлуха в сектора, надхвърляйки допустимия капацитет. В резултат на това, хората на предните редове бяха смазани от напора на тълпата, а секторът частично се срути. Паниката и хаосът обхванаха стадиона. Фенове на Нотингам Форест, станали свидетели на трагедията, се опитаха да помогнат, но бяха възпрепятствани от полицията. В рамките на минути 94 души загубиха живота си, а по-късно броят на жертвите нарасна до 97. Ранените надхвърлиха 760. Мачът бе прекратен, а футболният свят потъна в скръб.

Лъжи, прикрития и борба за справедливост

В дните след трагедията, британската полиция се опита да прехвърли вината върху феновете, разпространявайки неверни твърдения за хулиганство и алкохол. Медиите, водени от таблоида "The Sun", подеха тази линия, публикувайки скандални и лъжливи материали, които години по-късно бяха опровергани. Това предизвика масов бойкот на изданието в Мърсисайд, който продължава и до днес. Въпреки опитите за прикриване на истината, семействата на жертвите не се отказаха от борбата за справедливост. След дълги години разследвания и съдебни битки, през 2012 г. независима комисия доказа, че основната вина за трагедията носи полицията, а не феновете. Докладът на съдия Питър Тейлър, който първоначално оневини органите на реда, бе разобличен като манипулиран.

Последствията: Ново начало за футбола

Трагедията на "Хилзбъро" доведе до революционни промени във футболната инфраструктура на Острова. Въведени бяха строги мерки за сигурност – всички стадиони трябваше да преминат към изцяло седящи места, бяха премахнати бетонните и телени огради, а видеонаблюдението стана задължително. Тези реформи не само спасиха човешки животи, но и промениха облика на английския футбол завинаги.

Политика, скандали и обществено недоволство

Тогавашният премиер Маргарет Тачър застана твърдо зад полицията, настоявайки, че "футболните хулигани" са виновни за трагедията. Разсекретени по-късно документи разкриха, че правителството е било информирано за истинските причини, но е предпочело да прикрие грешките на органите на реда. Това допълнително изостри отношенията между властта и жителите на Ливърпул, които вече страдаха от икономическите политики на Тачър.

Паметта за жертвите живее

Всяка година, около 15 април, феновете на Ливърпул отдават почит на загиналите с впечатляващи хореографии и церемонии на "Анфийлд". Мемориалът до стадиона, обсипан с шалове, цветя и свещи, напомня за цената на човешкия живот и необходимостта от справедливост. Английските клубове и цялата футболна общност не забравят уроците от "Хилзбъро" – денят, който промени футбола завинаги.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове