ЦСКА 1948 гостува на Черно море с мисъл да изпревари ЦСКА във финалното класиране на редовния сезон

В мач от 30-ия и последен кръг от редовния сезон в efbet Лига Черно море посреща ЦСКА 1948 на своя стадион "Тича". Двубоят стартира в 18:00 часа и ще бъде предаван на живо по Диема спорт. Главен съдия на срещата е Васил Минев.

Черно море влиза в мача като шести с 44 точки. Варненци са в серия от три срещи без победа, записвайки две загуби и едно реми. Равенството обаче дойде в Разград срещу шампиона Лудогорец - 0:0. "Моряците" записват едно от най-слабите си представяния на свой терен в последните години с постигнати дотук 5 победи, 6 ремита и 3 загуби с обща голова разлика 15:10. Победа обаче ще донесе петото място в редовния сезон за Черно море и ако възпитаниците на Илиан Илиев съумеят да го задържат до края на кампанията, ще се класират на бараж за участие в Лигата на конференциите.

ЦСКА 1948 пристига в морската столица като четвърти в класирането с 56 точки, колкото има и третият ЦСКА. Така дори равенство на "Тича" ще донесе третата позиция в редовния сезон за "червените" преди плейофите в топ 4. Играещият в Бистрица тим е сред най-добрите гости в елита с постигнати дотук 8 победи, 2 ремита и 4 загуби с обща голова разлика 18:12.

Автогол на Егор Пархоменко от ЦСКА 1948 реши последния мач между двата тима, игран през есента в Бистрица, като Черно море триумфира с 1:0.

Пропуски за срещата се продават в мрежата на Ивентим, както и на касите на стадион "Тича". Цената на билета за всички сектори е 8 евро.