Арда - Лудогорец: Важен мач за шампионската титла и мястото даващо право на бараж за Европа

15 Април, 2026 16:05 466 0

Двубоят е от 20:30 часа днес

Снимка: facebook
Ангел Лазаров

Арда приема Лудогорец в мач от 30-ия последен кръг на редовния сезон в efbet Лига. Двубоят на "Арена Арда" в Кърджали започва в 20:30 часа и ще бъде ръководен от Венцислав Митрев. Срещата ще бъде предавана на живо по Диема спорт.

Арда влиза в мача като седми с 41 точки. "Светлосините" прекъснаха серията си от три поредни победи в предходния кръг, когато отстъпиха на Левски с 0:1. Кърджалийци са с положителен баланс на своя терен - 6 победи, 4 ремита и 4 загуби с обща голова разлика 14:12.

Лудогорец пристига в Кърджали като втори в класирането с 60 точки, изоставайки на 10 от лидера Левски. "Орлите" са в серия от седем поредни мача без загуба в шампионата, като в последния кръг завърши наравно с Черно море - 0:0. Лудогорец е вторият най-добър гост в елита с постигнати дотук 8 победи, 4 равенства и 2 загуби с обща голова разлика 29:10.

Последният мач между двата тима се игра през есента в Разград, като Арда надделя над Лудогорец с 3:2. Ивелин Попов, Бирсент Карагарен и Андре Шиняшики реализираха за кърджалийци, а точни за "орлите" бяха Ивайло Чочев и Емерсон Родригес.


