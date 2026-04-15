ЦСКА 1948 разгроми Черно море във Варна

Черно море претърпя тежко поражение от гостуващия тим на ЦСКА 1948. В последния, 30-и кръг на редовния сезон в Първа лига, "моряците" не успяха да се противопоставят на вдъхновения състав на столичани и инкасираха четири безответни гола на стадион "Тича".

Още в началните минути на срещата Елиас Франко даде тон на головата фиеста, разписвайки се в 7-ата минута. Натискът на "червените" не стихна и в 24-ата минута Браян Габриел Собреро удвои преднината на гостите. Малко преди почивката, в 42-ата минута, мауританският нападател Мамаду Диало бе безпогрешен от бялата точка и направи резултата класически.

Крайното 4:0 оформи Атанас Илиев, който се разписа в 81-ата минута, слагайки точка на спора.

След този двубой Черно море остава на шеста позиция във временното класиране с актив от 44 точки, докато ЦСКА 1948 се изкачи на трето място с 59 пункта.