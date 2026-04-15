Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА 1948 разгроми Черно море във Варна

ЦСКА 1948 разгроми Черно море във Варна

15 Април, 2026 20:03 778 4

  • черно море -
  • цска 1948-
  • редовния сезон -
  • първа лига-
  • варна

"Червените" отбелязаха четири попадения

ЦСКА 1948 разгроми Черно море във Варна - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Черно море претърпя тежко поражение от гостуващия тим на ЦСКА 1948. В последния, 30-и кръг на редовния сезон в Първа лига, "моряците" не успяха да се противопоставят на вдъхновения състав на столичани и инкасираха четири безответни гола на стадион "Тича".

Още в началните минути на срещата Елиас Франко даде тон на головата фиеста, разписвайки се в 7-ата минута. Натискът на "червените" не стихна и в 24-ата минута Браян Габриел Собреро удвои преднината на гостите. Малко преди почивката, в 42-ата минута, мауританският нападател Мамаду Диало бе безпогрешен от бялата точка и направи резултата класически.

Крайното 4:0 оформи Атанас Илиев, който се разписа в 81-ата минута, слагайки точка на спора.

След този двубой Черно море остава на шеста позиция във временното класиране с актив от 44 точки, докато ЦСКА 1948 се изкачи на трето място с 59 пункта.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Убавооо

    2 1 Отговор
    Тотооооо

    20:23 15.04.2026

  • 2 ВарнаГларуса

    6 1 Отговор
    тия продажници кога ще ги разследват,

    20:25 15.04.2026

  • 3 Винкело

    3 0 Отговор
    "Добруджа" и те тъй. След като замалко да отнесат "Левски", взеха че паднаха от "Ботев" три на нула у тях си. Двойка, съчетана с точен резултат носи 1:250. Сега си представи, че си сложил 1000 евро общо чрез подставени играчи... Ба ша ви еа и "лигата".

    20:32 15.04.2026

  • 4 Бут Баро

    0 1 Отговор
    Шукар да го е.а кармангел за литексо

    20:55 15.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове