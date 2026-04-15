Педри: Време е за изводи и ново начало

15 Април, 2026 21:50 646 1

Халфът не скри разочарованието си от отпадането на Барселона

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона бе елиминиран на четвъртфиналите в Шампионската лига от Атлетико Мадрид с общ резултат 2:3. Каталунският гранд не успя да преодолее коравия си съперник, а емоциите след мача бяха повече от очевидни. Младият полузащитник на „блаугранас“ Педри не скри разочарованието си, но същевременно призова за трезва оценка и поглед към бъдещето.

В публикация в социалната мрежа X, той сподели: „Понякога, колкото и да се бориш и да влагаш сърце, съдбата не е на твоя страна. Днес трябва да си вземем поука от поражението, да оценим това, което вече сме постигнали, и да работим върху слабостите си. Именно тези уроци ще ни направят по-силни и ще ни помогнат да се върнем на върха на Европа. Разочарованието днес трябва да се превърне в мотивация за утрешния ден.“

Барселона ще трябва да пренареди приоритетите си и да се съсредоточи върху предстоящите предизвикателства, докато Атлетико Мадрид продължава напред към полуфиналите, където ще срещне победителя от сблъсъка между Арсенал и Спортинг.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Време

    е да спреш да се въртиш като въртоглаво шиле и да подаваш топката към противниковата врата ,а не пасове назад .

    22:53 15.04.2026

