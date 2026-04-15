Педри: Време е за изводи и ново начало

Барселона бе елиминиран на четвъртфиналите в Шампионската лига от Атлетико Мадрид с общ резултат 2:3. Каталунският гранд не успя да преодолее коравия си съперник, а емоциите след мача бяха повече от очевидни. Младият полузащитник на „блаугранас“ Педри не скри разочарованието си, но същевременно призова за трезва оценка и поглед към бъдещето.

В публикация в социалната мрежа X, той сподели: „Понякога, колкото и да се бориш и да влагаш сърце, съдбата не е на твоя страна. Днес трябва да си вземем поука от поражението, да оценим това, което вече сме постигнали, и да работим върху слабостите си. Именно тези уроци ще ни направят по-силни и ще ни помогнат да се върнем на върха на Европа. Разочарованието днес трябва да се превърне в мотивация за утрешния ден.“

Барселона ще трябва да пренареди приоритетите си и да се съсредоточи върху предстоящите предизвикателства, докато Атлетико Мадрид продължава напред към полуфиналите, където ще срещне победителя от сблъсъка между Арсенал и Спортинг.