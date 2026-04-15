Пауло Дибала е решен да продължи пътя си с Рома

Пауло Дибала е твърдо решен да остане част от Рома, въпреки че завръщането му на терена се отлага. Феновете на "вълците" с нетърпение очакваха да видят любимеца си в игра срещу Болоня на 25 април, но процесът на възстановяване на нападателя се оказа по-дълъг от предвиденото. Всички погледи сега са насочени към началото на май, когато се очаква Дибала да бъде напълно готов за сблъсъка с Фиорентина.

Междувременно, бъдещето на Дибала в Рим остава обвито в мистерия. Договорът му с Рома изтича в края на сезона, а окончателно решение за продължаването му все още не е взето. Според авторитетното издание Corriere della Sera, аржентинският магьосник е изразил готовност да приеме ново предложение от клуба, дори ако това означава по-ниски финансови условия.

Въпреки сериозния интерес от южноамерикански грандове от Аржентина и Бразилия, Дибала е категоричен – неговото сърце остава в Рим. Той е склонен да се съгласи и на договор, базиран на представянето му, само и само да продължи да носи екипа на Рома и да се състезава на най-високо европейско ниво.

Ако обаче не се стигне до споразумение с римляните, Дибала ще търси нови предизвикателства в Европа, като Милан е сред потенциалните дестинации за продължаване на бляскавата му кариера.