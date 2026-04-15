Арда спечели домакинството си на Лудогорец и го остави на 10 точки зад лидера Левски

На стадион "Арена Арда" в Кърджали, местният Арда надви Лудогорец с минималното 1:0 в последния двубой от редовния сезон на Първа лига.

Решителният гол падна още в 4-ата минута, когато Димитър Велковски се възползва от прецизен пас на Атанас Кабов и разпечата вратата на шампионите.

Този ранен удар се оказа достатъчен, за да обезкуражи гостите от Разград, които така и не намериха верния ритъм до последния съдийски сигнал.

Лудогорец, които през целия сезон се бореха с непостоянство и колебливи изяви, отново разочароваха феновете си, като не успяха да намерят отговор на организираната и вдъхновена игра на Арда.

С този успех Арда завършва редовния сезон на престижното седмо място с актив от 44 точки, демонстрирайки стабилност и характер. Лудогорец, от своя страна, остава на втора позиция с 60 точки – цели 10 по-малко от лидера Левски.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore