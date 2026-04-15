Арда спечели домакинството си на Лудогорец и го остави на 10 точки зад лидера Левски

Арда спечели домакинството си на Лудогорец и го остави на 10 точки зад лидера Левски

15 Април, 2026 22:29 723 3

Тимът от Кърджали победи с 1:0

Арда спечели домакинството си на Лудогорец и го остави на 10 точки зад лидера Левски - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

На стадион "Арена Арда" в Кърджали, местният Арда надви Лудогорец с минималното 1:0 в последния двубой от редовния сезон на Първа лига.

Решителният гол падна още в 4-ата минута, когато Димитър Велковски се възползва от прецизен пас на Атанас Кабов и разпечата вратата на шампионите.

Този ранен удар се оказа достатъчен, за да обезкуражи гостите от Разград, които така и не намериха верния ритъм до последния съдийски сигнал.

Лудогорец, които през целия сезон се бореха с непостоянство и колебливи изяви, отново разочароваха феновете си, като не успяха да намерят отговор на организираната и вдъхновена игра на Арда.

С този успех Арда завършва редовния сезон на престижното седмо място с актив от 44 точки, демонстрирайки стабилност и характер. Лудогорец, от своя страна, остава на втора позиция с 60 точки – цели 10 по-малко от лидера Левски.



ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Левски шампион оле оле!

    22:33 15.04.2026

  • 2 ...

    5 1 Отговор
    Хубаво е, че паднаха за да не станат за 15-ти пореден път "шампиони" което щеше да е подобрен световен рекорд. Сега са световни рекордьори но с изравнен. То бива бива, ама и толкова не бива.

    22:50 15.04.2026

  • 3 ФАКТИ

    3 0 Отговор
    Всички играят срещу ЦСКА,заедно с Лайногорец.

    23:06 15.04.2026

