Жозе Моуриньо на прага на сензационно завръщане във Висшата лига?

„Жозе Моуриньо може отново да се завърне на сцената на Висшата лига. Според последните информации от британските медии, именитият наставник е сред фаворитите за евентуален наследник на Еди Хау в Нюкасъл Юнайтед.

След поредица от незадоволителни резултати, които изстреляха „свраките“ към долната половина на таблицата, ръководството на клуба сериозно преосмисля бъдещето на треньорския пост.

В момента Нюкасъл заема 14-о място – позиция, която далеч не отговаря на амбициозните планове на клуба и неговите саудитски собственици.

Собствениците от Близкия изток, които не крият желанието си да превърнат Нюкасъл в европейски гранд, все по-открито търсят голямо име, което да вдъхне нов живот на отбора от „Сейнт Джеймсис Парк“. Въпреки че Еди Хау донесе Купата на Лигата през миналия сезон, последните неуспехи във Висшата лига поставиха бъдещето му под въпрос.

В този контекст, Жозе Моуриньо изпъква като идеален кандидат – треньор с богат международен опит и доказан успех на Острова. След престижните си периоди начело на Челси, Манчестър Юнайтед и Тотнъм, португалецът отлично познава спецификите на английския футбол и би могъл да привлече още по-голямо внимание към амбициозния проект на Нюкасъл.