Новини
Спорт »
Световен футбол »
Жозе Моуриньо на прага на сензационно завръщане във Висшата лига?

Жозе Моуриньо на прага на сензационно завръщане във Висшата лига?

16 Април, 2026 07:38 1 198 1

Нюкасъл обмисля треньорска промяна

Жозе Моуриньо на прага на сензационно завръщане във Висшата лига? - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

„Жозе Моуриньо може отново да се завърне на сцената на Висшата лига. Според последните информации от британските медии, именитият наставник е сред фаворитите за евентуален наследник на Еди Хау в Нюкасъл Юнайтед.

След поредица от незадоволителни резултати, които изстреляха „свраките“ към долната половина на таблицата, ръководството на клуба сериозно преосмисля бъдещето на треньорския пост.

В момента Нюкасъл заема 14-о място – позиция, която далеч не отговаря на амбициозните планове на клуба и неговите саудитски собственици.

Собствениците от Близкия изток, които не крият желанието си да превърнат Нюкасъл в европейски гранд, все по-открито търсят голямо име, което да вдъхне нов живот на отбора от „Сейнт Джеймсис Парк“. Въпреки че Еди Хау донесе Купата на Лигата през миналия сезон, последните неуспехи във Висшата лига поставиха бъдещето му под въпрос.

В този контекст, Жозе Моуриньо изпъква като идеален кандидат – треньор с богат международен опит и доказан успех на Острова. След престижните си периоди начело на Челси, Манчестър Юнайтед и Тотнъм, португалецът отлично познава спецификите на английския футбол и би могъл да привлече още по-голямо внимание към амбициозния проект на Нюкасъл.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ахаха

    1 0 Отговор
    Йеее, таз новина и тя на 3 дни.. НАЙ-СЛАБИЯТ САЙТ за новини е това

    07:46 16.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове