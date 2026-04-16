Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ето кога ще се изиграят полуфиналите в Шампионската лига

16 Април, 2026 09:06

Първите срещи са в края на този месец

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболната треска в Европа достига своя връх! След поредица от емоционални и напрегнати четвъртфинални сблъсъци, вече са ясни четирите отбора, които ще се борят за място във финала на Шампионската лига. Феновете на най-елитния клубен турнир могат да очакват истински спектакли, тъй като полуфиналите обещават незабравими моменти и футбол от най-висока класа.

След драматичен обрат, Байерн Мюнхен надделя над Реал Мадрид с резултат 4:3 и си осигури място сред най-добрите четири. Арсенал, от своя страна, изигра тактически безупречен мач срещу Спортинг Лисабон, завършил без голове, но това бе достатъчно за лондончани да продължат напред. Към тях се присъединяват Атлетико Мадрид, който елиминира Барселона, и Пари Сен Жермен, който се справи с Ливърпул. Така полуфиналната фаза ще противопостави едни от най-силните и амбициозни европейски грандове.

Ето и пълната програма на полуфиналите в Шампионската лига:

28 април (вторник), 22:00 ч. – Пари Сен Жермен приема Байерн Мюнхен в Париж

29 април (сряда), 22:00 ч. – Атлетико Мадрид ще бъде домакин на Арсенал в испанската столица

5 май (вторник), 22:00 ч. – Арсенал и Атлетико Мадрид ще се срещнат за реванша в Лондон

6 май (сряда), 22:00 ч. – Байерн Мюнхен ще посрещне ПСЖ на своя "Алианц Арена" в Мюнхен, в двубой, който може да се окаже решаващ за съдбата на трофея


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове