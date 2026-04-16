Ето кога ще се изиграят полуфиналите в Шампионската лига

Футболната треска в Европа достига своя връх! След поредица от емоционални и напрегнати четвъртфинални сблъсъци, вече са ясни четирите отбора, които ще се борят за място във финала на Шампионската лига. Феновете на най-елитния клубен турнир могат да очакват истински спектакли, тъй като полуфиналите обещават незабравими моменти и футбол от най-висока класа.

След драматичен обрат, Байерн Мюнхен надделя над Реал Мадрид с резултат 4:3 и си осигури място сред най-добрите четири. Арсенал, от своя страна, изигра тактически безупречен мач срещу Спортинг Лисабон, завършил без голове, но това бе достатъчно за лондончани да продължат напред. Към тях се присъединяват Атлетико Мадрид, който елиминира Барселона, и Пари Сен Жермен, който се справи с Ливърпул. Така полуфиналната фаза ще противопостави едни от най-силните и амбициозни европейски грандове.

Ето и пълната програма на полуфиналите в Шампионската лига:

28 април (вторник), 22:00 ч. – Пари Сен Жермен приема Байерн Мюнхен в Париж

29 април (сряда), 22:00 ч. – Атлетико Мадрид ще бъде домакин на Арсенал в испанската столица

5 май (вторник), 22:00 ч. – Арсенал и Атлетико Мадрид ще се срещнат за реванша в Лондон

6 май (сряда), 22:00 ч. – Байерн Мюнхен ще посрещне ПСЖ на своя "Алианц Арена" в Мюнхен, в двубой, който може да се окаже решаващ за съдбата на трофея