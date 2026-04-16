Всяка грешка може да се окаже фатална: Реваншите от 1/4-финалите в Лига Европа обещават драма и обрати

16 Април, 2026 11:11 602 0

Ангел Лазаров

Днес футболна Европа ще насочи поглед към четири горещи точки на континента, където ще се изиграят реваншите от четвъртфиналите на Лига Европа – турнирът, който често поднася неочаквани обрати и драматични развръзки. Всяко невнимание, всяка грешка на този етап може да струва скъпо и да сложи край на мечтите за европейска слава.

Порто срещу Нотингам Форест: Драконите на кръстопът

Португалският гранд Порто се изправя пред сериозно изпитание срещу английския Нотингам Форест. След равенството 1:1 в първия двубой, „драконите“ са изправени пред дилема – ще продължат ли похода си към трофея или ще напуснат надпреварата преждевременно? Англичаните, които са съсредоточени върху оцеляването си във Висшата лига, вероятно ще заложат на по-резервен състав заради отсъствието на четирима ключови играчи. Въпреки това, Порто остава фаворит, но всяко подценяване може да се окаже фатално.

Астън Вила – Болоня: Бирмингамският колос с една ръка на полуфиналите

В Бирмингам Астън Вила приема Болоня с комфортна преднина от 3:1 след първата среща. Под ръководството на специалиста в Лига Европа – Унай Емери, „виланите“ изглеждат почти сигурни полуфиналисти. Италианците ще трябва да покажат чудеса, за да обърнат развоя, особено след като вече три пъти този сезон отстъпиха на английския тим.

Реал Бетис – Брага: Иберийски сблъсък с отворен край

В Севиля предстои истински футболен спектакъл между Реал Бетис и португалския Брага. Първият мач завърши 1:1, което оставя всичко отворено за реванша. Испанците имат предимството да разчитат на пълен състав, докато гостите ще бъдат без четирима от своите основни футболисти. Дали домакинското предимство ще се окаже решаващо, предстои да разберем.

Селта Виго – Фрайбург: Немската машина срещу галисийската чест

В най-ранния мач за вечерта Селта Виго ще се опита да защити честта си срещу германския Фрайбург, след като в първата среща претърпя тежко поражение с 0:3. Испанците са изправени пред почти невъзможна задача, докато гостите пристигат с най-доброто, което имат, и са решени да затвърдят доминацията си с нова убедителна победа.

Програма на реваншите от 1/4-финалите в Лига Европа:

19:45 ч. | Селта Виго – Фрайбург (0:3)

22:00 ч. | Астън Вила – Болоня (3:1)

22:00 ч. | Нотингам Форест – Порто (1:1)

22:00 ч. | Реал Бетис – Брага (1:1)

В скоби са резултатите от първите срещи.

Пътят към полуфиналите:

- Победителят от Реал Бетис/Брага ще срещне Фрайбург/Селта Виго

- Победителят от Порто/Нотингам Форест ще се изправи срещу Болоня/Астън Вила


