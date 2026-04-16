Новини
Спорт »
Световен футбол »
Суперкомпютър посочи финалистите в Шампионска лига

16 Април, 2026 19:29 977 4

  • шампионската лига-
  • opta-
  • футбол

Две седмици преди първите двубои статистическият модел не дава особени надежди на Луис Енрике и неговите възпитаници

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Суперкомпютърът на аналитичната платформа Opta даде своите категорични прогнози за предстоящите полуфинални сблъсъци в Шампионската лига. Според изчисленията на машината, големите фаворити за класиране на финала са Байерн Мюнхен и Арсенал, които оставят далеч зад себе си съответно Пари Сен Жермен и Атлетико Мадрид.

Две седмици преди първите двубои статистическият модел не дава особени надежди на Луис Енрике и неговите възпитаници. Байерн Мюнхен получава цели 61,28% шанс да излезе краен победител от сблъсъка. От друга страна, шансовете на ПСЖ да се класира за втори пореден финал са оценени на едва 38,72%. Първият мач е насрочен за 28 април в Париж, а реваншът на „Алианц Арена“ ще се изиграе на 6 май.

Още по-неравностоен изглежда вторият полуфинал според Opta. Арсенал влиза в битката с Атлетико Мадрид като абсолютен фаворит със зашеметяващите 73,40% шанс за прогрес. За „дюшекчиите“ на Диего Симеоне остават скромните 26,60%. Срещите между лондончани и испанския тим ще се проведат на 29 април и 5 май.

Ако прогнозите на суперкомпютъра се сбъднат, финалът в Будапеща на 30 май ще противопостави Байерн Мюнхен и Арсенал. Към момента машината дава съвсем леко предимство на „артилеристите“ за вдигане на трофея – 37% срещу 35% за баварците. Разбира се, във футбола изненадите са част от играта и много неща могат да се променят до първия съдийски сигнал.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Това може да се каже и без суперкомпютър.

    19:35 16.04.2026

  • 2 Абе

    4 0 Отговор
    То имаше един октопод дето ги беше познал всичките елиминации на едно европейско, що ти е супер компот

    Коментиран от #4

    19:51 16.04.2026

  • 3 Полупроводници и цели жици

    2 0 Отговор
    Ако този суперкомпютър го накарат да анализира бг първенството и да направи прогнози, ще прегрее и ще гръмне.

    20:11 16.04.2026

  • 4 Хендикап

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Не беше октопод, Вуцов беше.

    20:13 16.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове