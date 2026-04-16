Суперкомпютър посочи финалистите в Шампионска лига

Суперкомпютърът на аналитичната платформа Opta даде своите категорични прогнози за предстоящите полуфинални сблъсъци в Шампионската лига. Според изчисленията на машината, големите фаворити за класиране на финала са Байерн Мюнхен и Арсенал, които оставят далеч зад себе си съответно Пари Сен Жермен и Атлетико Мадрид.

Две седмици преди първите двубои статистическият модел не дава особени надежди на Луис Енрике и неговите възпитаници. Байерн Мюнхен получава цели 61,28% шанс да излезе краен победител от сблъсъка. От друга страна, шансовете на ПСЖ да се класира за втори пореден финал са оценени на едва 38,72%. Първият мач е насрочен за 28 април в Париж, а реваншът на „Алианц Арена“ ще се изиграе на 6 май.

Още по-неравностоен изглежда вторият полуфинал според Opta. Арсенал влиза в битката с Атлетико Мадрид като абсолютен фаворит със зашеметяващите 73,40% шанс за прогрес. За „дюшекчиите“ на Диего Симеоне остават скромните 26,60%. Срещите между лондончани и испанския тим ще се проведат на 29 април и 5 май.

Ако прогнозите на суперкомпютъра се сбъднат, финалът в Будапеща на 30 май ще противопостави Байерн Мюнхен и Арсенал. Към момента машината дава съвсем леко предимство на „артилеристите“ за вдигане на трофея – 37% срещу 35% за баварците. Разбира се, във футбола изненадите са част от играта и много неща могат да се променят до първия съдийски сигнал.