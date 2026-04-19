УЕФА: Футболът никога няма да бъде лукс само за богатите

19 Април, 2026 11:08 763 5

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на УЕФА Александър Чеферин вдигна завесата над най-горещите теми в европейския футбол по време на визитата си във Футболната федерация в Скопие и не спести остри послания към посоката, в която се движи Цар Футбол, предаде bTV.

„Футболът никога няма да бъде лукс само за богатите!“, отсече Чеферин, коментирайки взривяващата тема с растящите цени на билетите, особено около световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, което предстои това лято.

Той предупреди, че европейският футбол ще остане на различен път от американския модел, където скъпите билети са норма. На Стария континент, според него, подобен подход би предизвикал истински обществен бунт.

„Нашата цел е трибуните да останат пълни с истински фенове, не само с хора с дебели портфейли“, подчерта той, намеквайки за опасна тенденция футболът да се превръща в елитарно шоу.

Чеферин бе категоричен, че футболът в Европа не е просто индустрия, а част от културната идентичност. И предупреди – печалбата не трябва да смачква традицията.

Първият човек в УЕФА говори и за използването на VAR технологията, оценявайки, че тя е донесла значителни ползи, но има и някои противоречия. Той подчерта особено нелогичността на някои решения за засада, където минимални детайли правят разлика, както и неяснотите около играта с ръка. Вече се обмислят промени в правилото за засада, с цел въвеждане на по-ясен критерий - целият торс на нападателя трябва да е в нарушение.

Според него VAR е особено полезен в ситуации като определяне на засада или дали е извършено нарушение - в или извън наказателното поле, но подчертава, че използването му трябва да се ограничи до „ясни и очевидни грешки“, за да не се нарушава динамиката на играта.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    2 1 Отговор
    Пълни глупости.От една държава-Англия ще играят 5 отбора в шампионската лига.На Тотнъм миналата година им се размина да отпаднат,но тази всичко се връща.

    11:15 19.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 тези четат ли кво пишат?

    2 0 Отговор
    ами така е ще бъде лукс и за бедните…

    11:27 19.04.2026

  • 4 Луд

    1 1 Отговор
    Спазване на правилата при футбола липсват,Ъглов удар топката е винаги извън очертанията,За красота ли са очертани и садята е винаги там но не вижда.Много гадно се настъпват по краката и се нараняват реакция никаква и обръщат играта във ръгби като има корнер щипат се късат си фланелките ръгат се в ребрата садята е безмълвен във повечето случаи.Билети по 500 евро ще изпразнят стадионите трябва да наблягат на правилата и повече червени картони.

    Коментиран от #5

    11:35 19.04.2026

  • 5 САДЯТА

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Луд":

    си е добре, а ти напълно отговаряш на "ника". Топката трябва да не е очертанията на корнера с целия си обем.

    12:48 19.04.2026

