УЕФА: Футболът никога няма да бъде лукс само за богатите

Президентът на УЕФА Александър Чеферин вдигна завесата над най-горещите теми в европейския футбол по време на визитата си във Футболната федерация в Скопие и не спести остри послания към посоката, в която се движи Цар Футбол, предаде bTV.

„Футболът никога няма да бъде лукс само за богатите!“, отсече Чеферин, коментирайки взривяващата тема с растящите цени на билетите, особено около световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, което предстои това лято.

Той предупреди, че европейският футбол ще остане на различен път от американския модел, където скъпите билети са норма. На Стария континент, според него, подобен подход би предизвикал истински обществен бунт.

„Нашата цел е трибуните да останат пълни с истински фенове, не само с хора с дебели портфейли“, подчерта той, намеквайки за опасна тенденция футболът да се превръща в елитарно шоу.

Чеферин бе категоричен, че футболът в Европа не е просто индустрия, а част от културната идентичност. И предупреди – печалбата не трябва да смачква традицията.

Първият човек в УЕФА говори и за използването на VAR технологията, оценявайки, че тя е донесла значителни ползи, но има и някои противоречия. Той подчерта особено нелогичността на някои решения за засада, където минимални детайли правят разлика, както и неяснотите около играта с ръка. Вече се обмислят промени в правилото за засада, с цел въвеждане на по-ясен критерий - целият торс на нападателя трябва да е в нарушение.

Според него VAR е особено полезен в ситуации като определяне на засада или дали е извършено нарушение - в или извън наказателното поле, но подчертава, че използването му трябва да се ограничи до „ясни и очевидни грешки“, за да не се нарушава динамиката на играта.