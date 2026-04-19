Ливърпул би Евертън с гол в последните секунди

Ливърпул победи Евертън с 2:1 в първото в историята дерби на новия стадион на "карамелите" "Хил Дикинсън", предаде БТА.

Мачът бе истинско дерби и всеки от двата отбора можеше да победи до края му. Първите минути бяха за "сините" от града, които пропуснаха няколко възможности. Така в средата на първата част Илиман Ндиайе откри резултата за домакините, а привържениците по трибуните буквално полудяха от радост. Това се оказа прибързано, тъй като след преглед със системата за видео повторение в полза на съдиите (ВАР) се оказа, че Джак О'Брайън, който подаде на национала на Сенегал, е бил в положение на засада при дългия пас на вратаря Джордан Пикфорд.

Веднага след това Евертън сгреши при изнасянето на топката и Коди Гакпо намери непокрития Мохамед Салах, който вкара с удар покрай Пикфорд за 0:1.

През втората част Киърън Дюсбъри-Хол асистира на Бето, който с шпагат отбеляза изравнителното попадение за "карамелите". В 11-ата минута на добавеното време Върджил ван Дайк вкара с глава за 2:1 за "червените". Така Ливърпул е пети с 55 точки, а Евертън остана девети с 47.

В най-оспорвания мач за деня дотук Астън Вила се наложи над Съндърланд с 4:3. Първата част завърши 2:1 за тима от Бирмингам, като два гола вкара английският национал Оли Уоткинс, а Крис Риг временно бе изравнил за гостуващия тим. Морган Роджърс вкара трети гол за Вила веднага след началото на втората част, но Съндърланд изравни, благодарение на голове на Трай Хуме и Уилсън Изидор в разстояние на две минути. Тами Ейбрахам осигури успеха на Астън Вила в третата минута на добавеното време. Така Астън Вила е с 58 точки, колкото има и третият Манчестър Юнайтед.

Нотингам Форест изоставаше в резултата от Бърнли с 0:1, но в крайна сметка спечели с убедителното 4:1. Зайън Флеминг вкара за Бърнли, Морган Гибс-Уайт отбеляза хеттрик, а Игор Жезус добави още едно попадение в 98-ата минута за 4:1. Така Нотингам остава на 16-а позиция, но вече има 5 точки повече от първия изпадащ Тотнъм. Бърнли е почти сигурен изпадащ от Висшата лига с 20 точки и е на предпоследно място.