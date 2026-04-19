Новини
Спорт »
Световен футбол »
Манчестър Сити победи Арсенал в най-дългоочаквания мач във Висшата лига

19 Април, 2026 20:41 1 672 2

  • висша лига-
  • арсенал-
  • манчестър сити

След тази победа Сити вече е само на три точки зад "артилеристите", но има мач по-малко

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Многократният шампион на Англия в последните години Манчестър Сити надигра лидера в класирането Арсенал с 2:1 в изключителен мач, достоен за финал на сезона във Висшата лига, предаде БТА.

Раян Шерки през първата част и Ерлин Холанд през второто полувреме бяха голмайсторите на "гражданите", Кай Хаверц наказа грешка на вратаря Джанлуиджи Донарума за гостите от Лондон. Така Сити вече е само на три точки зад "артилеристите", но има мач по-малко и вероятно ще изравни съперника след евентуален успех срещу Бърнли. В момента Арсенал има +37 голова разлика, а Манчестър Сити - +36, но и това може да се промени, като това може да се окаже решаващо.

До края на сезона Сити ще играе срещу Бърнли, Евертън, Брентфорд, Борнемут и Астън Вила, а Арсенал има срещи с Нюкасъл, Фулъм, Уест Хям, Бърнли и Кристъл Палас.

Манчестър Сити натисна съперника си в началото на мача, като създаде няколко положения, но и Арсенал отговори с апасни атаки. В средата на полувремето французинът Раян Шерки направи елегантен пробив в наказателното поле, като стреля под крака на Салиба в долния десен ъгъл на вратата на Арсенал за 1:0. Веднага след това Донарума се забави да изчисти топката от аутлинията, като Хаверц я блокира и от рикошета тя влетя в мрежата - 1:1.

В началото на втората част шут на Ерлинг Холанд срещна десния стълб. Последваха силни минута за Арсенал, като пропуски направиха Хаверц и Йодегор, удар на Еберечи Езе също срещна левия стълб на вратата на Донарума.

В 65-ата минута Холанд направи 2:1 с удар в десния долен удар от наказателното поле. В 73-ата минута и шут на Габриел от гостите с глава срещна гредата. В добавеното време е Хаверц направи голям пропуск за лондончани, за които нямаше да е незаслужено да спечелят точка и запазят аванса си.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Файърфлай

    8 1 Отговор
    Последните 7 години са многократни,да, цели 5 пъти,другите два пъти е "Ливърпул".Но ,погледнато исторически,не са чак толкова "многократни",колкото е същия този "Ливърпул".Жалко за "Арсенал", вечно вторите,но шансът им вече е много мижав.

    20:53 19.04.2026

  • 2 Сатана Z

    4 2 Отговор
    ФА на Англия елегантно запази един мач за Сити както е било през всичките сезони досега та да имат 3 точки ако им потрябват в запас.Арсенал нямаха късмет с две греди и 90% положение при удара с глава на немеца стига да беше уцелил вратата от 5 метра

    21:38 19.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове