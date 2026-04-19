Треньорът на Тотнъм: Можем да спечелим пет мача подред

Тотнъм не е спечелил мач от Висшата лига през 2026 година, но новият мениджър Роберто де Дзерби продължава да бъде оптимист в битката за оставане на отбора в елита, предаде БТА.

Тотнъм допусна домакинско равенство 2:2 с Брайтън и е в зоната на изпадащите на 18-то място в класирането с 31 точки от 33 мача.

„Все още не е свършило, трудно е, имаме още пет мача“, каза пред репортери Де Дзерби, третият мениджър на Тотнъм този сезон след уволнението на Томас Франк и Игор Тудор.

„Сега е трудно да се чуят думите ми, но ако наблюдавате играчите и анализирате нивото им, мисля, че можем да спечелим пет мача подред. Да не бъда арогантен, защото не съм арогантен, особено сега, но имаме достатъчно качество, за да се борим и да печелим мачове подред.“

Де Дзерби каза, че най-голямото предизвикателство във времето, с което разполага, е да създаде позитивно мислене. В събота той каза, че играчите му са показали „кръв и характер“.

„Трябва да подобрим много неща. Най-важното е да запазим този манталитет и казах на играчите да дойдат в понеделник следобед със същото поведение, което показаха днес“, каза той.

„Не искам да работя с тъжни хора, с негативни хора. Те трябва да вярват в мен. Ако съм тук, това е, защото съм позитивен, че ще остана във Висшата лига през следващия сезон.“

Следващият им мач на Тотнъм е гостуване на последния отбор в класирането Уулвърхямптън Уондърърс следващата събота.