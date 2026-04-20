Артета разочарован: Разликата беше в двете наказателни полета и това реши мача

Мениджърът на Арсенал Микел Артета бе разочарован след загубата с 1:2 от Манчестър Сити. Това поражение завърза изключително много битката за титлата в Премиър лийг, като разликата между двата тима бе стопена само на три точки, а "гражданите" имат мач по-малко. Въпреки това Артета остава оптимист, че тимът му ще триумфира накрая и заяви, че продължава да вярва в отбора си.

„Вярвам днес, вярвах и в сряда, и преди седмица, защото ги виждам всеки ден и знам какво е нивото ни. Но днес, ако играчите имаха нужда да бъдат по-убедени, мисля, че сега са още по-убедени. Говореха за това в съблекалнята. Сега това е нова ситуация. Те имат мач в запас. Ние имаме три точки преднина и пет мача до края. Така че има за какво да играем. Няма да спрем и ще продължим напред, това е сигурно“, започна Артета.

Той заяви, че отборът му е играл за победа в този мач.

„Дойдохме тук, за да спечелим мача. Мисля, че посланието беше ясно от три дни насам. Подготвихме се да го направим, да пренесем играта в зоните, в които вярвахме, че можем да я спечелим. Със сигурност го направихме, въпреки че започнахме мача с гол пасив и психологически трябваше да играем с това. Справихме се. Така доказахме, че сме на ниво. Но реалността е, че днес разликата беше в двете наказателни полета и това реши мача“, допълни испанецът.

Той обаче отново подчерта, че има пълна вяра в играчите си.

„Искам да кажа, че ако трябва да избирам играчите, с които да спечеля Висшата лига с пет мача до края в наши ръце и да сме на финал в Шампионската лига, мисля, че трябва да си стоя вкъщи. Така че случаят не е такъв. Не е необходимо. Никога не е било необходимо, дори и в трудни моменти“, завърши специалистът.