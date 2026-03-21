Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Технологията за видеоповторенията ще бъде достъпна на 6 корта на тазгодишния „Уимбълдън“

Технологията за видеоповторенията ще бъде достъпна на 6 корта на тазгодишния „Уимбълдън“

21 Март, 2026 15:35 290 1

  • тенис-
  • уимбълдън-
  • лондон

Въвеждането на електронния сигнал на линиите миналата година предизвика известни противоречия

Технологията за видеоповторенията ще бъде достъпна на 6 корта на тазгодишния „Уимбълдън“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Технологията за видеоповторенията ще бъде достъпна на шест корта на тазгодишния "Уимбълдън", обявиха организаторите на турнира от Големия шлем All England Club, предаде БТА.

Въвеждането на електронния сигнал на линиите миналата година предизвика известни противоречия, като неизправност помрачи сблъсъка на Сонай Картал в четвъртия кръг срещу Анастасия Павлюченкова.

Но това не спря домакините да дадат зелена светлина за повече технологии, като играчите на сингъл мачовете на шестте корта ще имат право да оспорват определени решения, взети от съдиите, като например дали топката е отскочила два пъти или дали играч е докоснал или се е навел над мрежата.

Междувременно, таблата за резултатите ще показват визуален сигнал, когато ударите са извършени, след обратна връзка от миналогодишния турнир, че феновете са имали затруднения да чуят автоматизираните сингали, пише ДПА.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    Невероятна технология! И разбира се за футбола ще ползваме всичко възможно, за да имаме обективен резултат, но за изборите - "Вервайте ни!"

    15:47 21.03.2026

