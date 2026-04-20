Футболист се сби с фен след загубата от Милан

Футболист се сби с фен след загубата от Милан

20 Април, 2026 14:00 896 2

От клип в социални мрежи се вижда как 23-годишният нападател влиза във физически конфликт с мъж в зоната на паркинга пред стадиона

Футболист се сби с фен след загубата от Милан - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболистът на Верона Гифт Орбан налетя на привърженик на клуба след мача срещу Милан от Серия “А” в неделя, загубен с 0:1. От клип в социални мрежи се вижда как 23-годишният нападател влиза във физически конфликт с мъж в зоната на паркинга пред стадиона.

Според разказа на очевидец Орбан е бил много нервен и е отказал да спре за традиционните снимки с фенове. После обаче недоволен запалянко е ударил колата му с ръка, заради което нигериецът е реагирал, предизвиквайки сбиване. Наложила се е намесата на други привърженици, за да бъдат успокоени страстите. На място са извикани полицаи.

Впоследствие от Верона осъдиха инцидента с официално изявление: „Във връзка със събитията, случили се след мача Верона – Милан на паркинга в съседство със стадион „Бентегоди“, в които участваха играчът Гифт Орбан и група фенове, ФК Верона се дистанцира и категорично осъжда всяко проява на насилие. Клубът си запазва правото да предприеме допълнителни действия във връзка със случилото се.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    3 0 Отговор
    Павко маме, от кое село си изплувал? Аз клип не виждам...

    14:14 20.04.2026

  • 2 Истинско обещание 🇮🇷

    3 1 Отговор
    Пак ли не гър бе да е..Б..а и гну.сните м..а...й..му..ни че.рнилки ..само трепане за Тея не..гри дето скачат срещу белите господари

    14:29 20.04.2026

