Бонучи хвърли “бомба”: Гуардиола за селекционер на Италия

21 Април, 2026 06:23 883 1

Бившият защитник иска „пълна промяна“, но признава, че това е почти невъзможен сценарий

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Леонардо Бонучи излезе с изненадващо предложение за бъдещето на националния отбор на Италия, а именно начело да застане Пеп Гуардиола.

Бившият защитник на „адзурите“, който в момента работи към федерацията, смята, че именно испанецът може да донесе нужната революция в тима.

„Ако наистина има желание да се започне на чисто, бих заложил на възможността да се вземе Гуардиола. Това би означавало пълна промяна спрямо миналото. Знам, че е много трудно, но да мечтаем не струва нищо“, коментира Бонучи.

Треньорът на Манчестър Сити е спряган за напускане, но привличането му в националния отбор на Италия изглежда изключително сложна задача.

Бонучи говори и за настоящото си участие в структурата на националния тим, като разкри, че ще продължи да помага в скаутинга на млади играчи преди предстоящите мачове през юни.

По отношение на сегашния състав на Италия той е оптимист: „Имаме много качествени млади футболисти – Донарума, Тонали, Бастони, Калафиори, Скамака. Като талант този отбор дори превъзхожда нашия, който спечели Европейското преди пет години.“

Въпреки това Бонучи посочва основния проблем: „Липсва малко лидерство и характер. Именно това прави разликата в големите мачове.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Лопата Орешник

    Никакъв шанс!! Италия има нужда от съзидателна сила, от манталитет и от идеи! Този е единственият треньор, които не е създал нито един играч, а бе създаден от играчите си! Ако не бяха меси, Шави и Иниеста нямаше и да сме го чували като треньор! Тримата обичаха да я цъкат и създадоха Тики така , а този само обра ларвите! После съсипа Байерн Мюнхен след трипъл, а после похарчи арабските милиарди на Сити за две три титли!!

    08:34 21.04.2026

