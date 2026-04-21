Бонучи хвърли “бомба”: Гуардиола за селекционер на Италия

Леонардо Бонучи излезе с изненадващо предложение за бъдещето на националния отбор на Италия, а именно начело да застане Пеп Гуардиола.

Бившият защитник на „адзурите“, който в момента работи към федерацията, смята, че именно испанецът може да донесе нужната революция в тима.

„Ако наистина има желание да се започне на чисто, бих заложил на възможността да се вземе Гуардиола. Това би означавало пълна промяна спрямо миналото. Знам, че е много трудно, но да мечтаем не струва нищо“, коментира Бонучи.

Треньорът на Манчестър Сити е спряган за напускане, но привличането му в националния отбор на Италия изглежда изключително сложна задача.

Бонучи говори и за настоящото си участие в структурата на националния тим, като разкри, че ще продължи да помага в скаутинга на млади играчи преди предстоящите мачове през юни.

По отношение на сегашния състав на Италия той е оптимист: „Имаме много качествени млади футболисти – Донарума, Тонали, Бастони, Калафиори, Скамака. Като талант този отбор дори превъзхожда нашия, който спечели Европейското преди пет години.“

Въпреки това Бонучи посочва основния проблем: „Липсва малко лидерство и характер. Именно това прави разликата в големите мачове.“