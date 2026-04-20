Венци Стефанов: Бихме разговаряли за Славия със сериозни хора, някой като собственика на ЦСКА

20 Април, 2026 15:00 1 567 5

България тръгва по верния път

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира пред Sportal.bg слуховете, че компания за криптовалута проявява интерес към най-стария столичен клуб. Бизнесменът даде мнение и относно резултатите на вчерашните парламентарни избори.

"Кой проявява интерес към Славия? Нито знам такова нещо, нито нищо. Никой не се е свързвал с мен. Бихме седнали да разговаряме със сериозни хора, някой като собственика на ЦСКА, който се е заел да прави нещо много сериозно. Ако има такъв човек, който има сериозни намерения за клуба, за децата на Славия, да излезе и да обяви намеренията си. Другото са спекулации и измишльотини.

България тръгва по верния път! Аз очаквах Румен Радев да отвее всички с толкова много. На хората им писна. Познавам го добре, още когато едно време работих в авиацията научих една приказка: без авиация няма нация. Радев е истински генерал! Да си генерал от военновъздушните сили, не е като да си от трудовите войски например. Баба ми казваше: мъж роден от майка. Това е човек на място, високоинтелигентен.

Сигурен съм, че идват добри дни не само за футбола, но и за българския спорт. И за образованието, здравеопазването, социално слабите хора, за бизнеса като цяло - вече няма да се обаждат на някого и да му искат проценти от фирмата. Българският народ има нужда от силна ръка. Вече няма да се говори, че ще има трета тоалетна - ще има за мъже и за жени. Оптимист съм", заяви Венцеслав Стефанов.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шишкала е тарикат момче

    7 0 Отговор
    Винаги успява да си нагоди платната в посока на вятъра(затова и отселява вече 1/2 век.Но е време
    Момчетата на прехода да си ходят.Макар зад Генерала стой на 100% някоя такава сянка от нафталина….много пари за кампания,това малко намирисва

    15:07 20.04.2026

  • 2 Герак Митко

    10 0 Отговор
    Алчността няма граници при бат Венци.

    15:09 20.04.2026

  • 3 Не на факти

    7 0 Отговор
    Корумпето на Маджо, говори за корупция. Венци механика
    А.

    15:12 20.04.2026

  • 4 Прогресивна България

    2 4 Отговор
    Генерал Румен Радев ще спаси Славия. Ще я направи хегемон като Славия Прага

    15:33 20.04.2026

  • 5 този и

    0 0 Отговор
    онзи цецко , нека да спрат известно време да говорят глупости ... че омръзнаха вече

    16:28 20.04.2026

