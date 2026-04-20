Григор Димитров започва с обещаващ жребий на Мастърса в Мадрид

Григор Димитров получи благоприятен старт на престижния турнир от сериите Мастърс 1000 в Мадрид, след като жребият го изправи срещу квалификант в първия кръг. Надпреварата в испанската столица започва тази седмица и обещава вълнуващи битки за феновете на спорта.
Димитров, който е първа ракета на България, ще трябва да защитава точките си от миналогодишния четвъртфинал. Ако не успее да повтори силното си представяне, според актуалната ранглиста на живо (live-tennis.eu), той рискува сериозно понижение в класирането – до около 170-о място в света.
В случай на победа в откриващия си мач, Григор ще се изправи срещу 17-ия поставен в схемата – американския талант Лърнър Тиен, което обещава интригуващ сблъсък във втория кръг.
Българинът се намира в същата част на схемата като световния номер 3 и втори поставен Александър Зверев. Германецът ще започне участието си срещу аржентинеца Мариано Навоне, което допълнително засилва конкуренцията в тази част на турнира.
Междувременно, световният номер 1 Яник Синер от Италия също ще стартира надпреварата срещу квалификант, докато испанската сензация Карлос Алкарас, който е втори в световната ранглиста, ще пропусне турнира поради контузия.
Очаква се Мастърс 1000 в Мадрид да предложи истински спектакъл, а всички погледи ще бъдат насочени към представянето на Григор Димитров и възможността му да затвърди позициите си сред най-добрите в света.
