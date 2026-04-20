Григор Димитров започва с обещаващ жребий на Мастърса в Мадрид

20 Април, 2026 16:05 1 176 5

Българският тенисист ще стартира участието си срещу квалификант

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров получи благоприятен старт на престижния турнир от сериите Мастърс 1000 в Мадрид, след като жребият го изправи срещу квалификант в първия кръг. Надпреварата в испанската столица започва тази седмица и обещава вълнуващи битки за феновете на спорта.

Димитров, който е първа ракета на България, ще трябва да защитава точките си от миналогодишния четвъртфинал. Ако не успее да повтори силното си представяне, според актуалната ранглиста на живо (live-tennis.eu), той рискува сериозно понижение в класирането – до около 170-о място в света.

В случай на победа в откриващия си мач, Григор ще се изправи срещу 17-ия поставен в схемата – американския талант Лърнър Тиен, което обещава интригуващ сблъсък във втория кръг.

Българинът се намира в същата част на схемата като световния номер 3 и втори поставен Александър Зверев. Германецът ще започне участието си срещу аржентинеца Мариано Навоне, което допълнително засилва конкуренцията в тази част на турнира.

Междувременно, световният номер 1 Яник Синер от Италия също ще стартира надпреварата срещу квалификант, докато испанската сензация Карлос Алкарас, който е втори в световната ранглиста, ще пропусне турнира поради контузия.

 

Очаква се Мастърс 1000 в Мадрид да предложи истински спектакъл, а всички погледи ще бъдат насочени към представянето на Григор Димитров и възможността му да затвърди позициите си сред най-добрите в света. 


Оценка 4.2 от 5 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бостанжия

    6 0 Отговор
    Жребият е ,,обещаващ" но резултатът е...ясен...

    16:09 20.04.2026

  • 2 6548

    4 0 Отговор
    Този още ли таи някаква надежда пък било то и срещу някакъв "квалификант" ?

    16:16 20.04.2026

  • 3 на вързано

    3 1 Отговор
    куче хляб не може да даде.. само го хапе

    16:39 20.04.2026

  • 4 Тоя хасковски ром

    3 1 Отговор
    Дали е гласувал?
    Няма значение за кого!
    Важен е принципа!
    Не видях никой наш спортист или човек на изкуството да са гласували!
    Бабока Лили, също, ама имат пртенции.

    17:02 20.04.2026

  • 5 Блатен Асечки

    0 0 Отговор
    Буахахахахаха

    17:56 20.04.2026

