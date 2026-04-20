Челси се оглежда за нов мениджър

20 Април, 2026 17:20 824 0

Диего Симеоне изплува като топ избор

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Английският гранд Челси е на прага на сериозна промяна в треньорския щаб. Според информация на британския таблоид „Сън“, ръководството на лондончани е насочило погледа си към не кого да е, а към харизматичния наставник на Атлетико Мадрид – Диего Симеоне.

Въпреки че настоящият мениджър на „сините“ Лиъм Росиниър има договор до 2032 година, в клуба се прокрадват съмнения относно неговото бъдеще. Причината? Опасността Челси да остане извън престижната Шампионска лига през следващия сезон, което би било сериозен удар по амбициите на тима.

Диего Симеоне, който вече над десетилетие ръководи Атлетико Мадрид, се слави като един от най-успешните и харизматични треньори в Европа. Под негово ръководство „дюшекчиите“ завоюваха две титли в Ла Лига (2014, 2021), Купата на краля (2013), два трофея от Лига Европа (2012, 2018) и два пъти достигнаха до финалния сблъсък в Шампионската лига (2014, 2016). През настоящата кампания мадридчани отново са сред най-добрите, като се класираха за полуфиналите на най-престижния европейски клубен турнир, където ще премерят сили с Арсенал.

Челси се намира на шесто място във Висшата лига с актив от 48 точки след 33 изиграни срещи, изоставайки с осем пункта от петия Ливърпул. Това поставя под въпрос шансовете на отбора да се завърне в елита на европейския футбол през следващия сезон.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

