Витиня под въпрос за полуфинала с Байерн след травма срещу Лион

20 Април, 2026 21:21 723 2

Халфът на ПСЖ ще премине през интензивно лечение през следващите дни

Витиня под въпрос за полуфинала с Байерн след травма срещу Лион
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

От Пари Сен Жермен разкриха подробности около състоянието на португалския си полузащитник Витиня, който получи неприятна травма по време на двубоя с Лион от 30-ия кръг на Лига 1. Витиня напусна терена преждевременно след сблъсък, довел до контузия в дясната му пета.

От клуба информираха, че халфът ще премине през интензивно лечение през следващите дни, а окончателната оценка на състоянието му ще бъде направена след серия медицински прегледи, насрочени за края на седмицата.

Тази новина идва в ключов момент за парижани, които на 28 април се изправят срещу Байерн Мюнхен в първия полуфинален сблъсък от Шампионската лига. В лагера на ПСЖ се надяват, че Витиня ще успее да се възстанови навреме и да бъде на разположение за важния европейски мач.

През настоящата кампания 24-годишният португалец е сред най-стабилните играчи на тима – записал е 45 участия във всички турнири, като е реализирал 7 попадения и е асистирал за още 10 гола.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Верно ли

    1 0 Отговор
    Пак ще затварят едната тръба на Витиня?

    21:23 20.04.2026

  • 2 Гост

    1 0 Отговор
    Да пускат Петрохан, еал съм ги!

    21:24 20.04.2026

