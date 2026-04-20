Витиня под въпрос за полуфинала с Байерн след травма срещу Лион

От Пари Сен Жермен разкриха подробности около състоянието на португалския си полузащитник Витиня, който получи неприятна травма по време на двубоя с Лион от 30-ия кръг на Лига 1. Витиня напусна терена преждевременно след сблъсък, довел до контузия в дясната му пета.

От клуба информираха, че халфът ще премине през интензивно лечение през следващите дни, а окончателната оценка на състоянието му ще бъде направена след серия медицински прегледи, насрочени за края на седмицата.

Тази новина идва в ключов момент за парижани, които на 28 април се изправят срещу Байерн Мюнхен в първия полуфинален сблъсък от Шампионската лига. В лагера на ПСЖ се надяват, че Витиня ще успее да се възстанови навреме и да бъде на разположение за важния европейски мач.

През настоящата кампания 24-годишният португалец е сред най-стабилните играчи на тима – записал е 45 участия във всички турнири, като е реализирал 7 попадения и е асистирал за още 10 гола.