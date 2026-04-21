Италианският футбол разтърсен от скандал: Звезди на Милан и Интер замесени в мрежа за проституция и райски газ

21 Април, 2026 15:56 1 486 3

Дори пилот от Формула 1 е потърсил услугите на същата мрежа

Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Италия е разтърсена от мащабен скандал, който хвърли сянка върху елита на местния футбол. Разследване на властите в Милано разкри добре организирана мрежа за проституция, в която са замесени десетки известни футболисти от Серия А, включително играчи на грандовете Милан и Интер. Новината предизвика бурни реакции и разгорещени дебати в спортните среди на Апенините.

Според информация, публикувана от авторитетното издание "La Gazzetta dello Sport", около 50 професионални футболисти са били редовни клиенти на луксозни ескорт услуги. Част от дамите, предоставящи компания на звездите, са използвали райски газ като част от забавленията по време на срещите.

В разследването изплува и шокиращ детайл – една от жените е забременяла след интимна връзка с футболист от Серия А.

Операцията, ръководена от прокуратурата в Милано, доведе до ареста на четирима души, обвинени в създаване и управление на престъпна група за проституция, както и в пране на пари, придобити от незаконната дейност. Властите са извършили обиски на множество адреси, като са иззели над 1,2 милиона евро, считани за нелегални приходи.

Любопитен щрих към разследването добавят и разпространените подслушвания, според които дори пилот от Формула 1 е потърсил услугите на същата мрежа. В един от разговорите се споменава: "Имам приятел, който е пилот във Формула 1 и иска да си плати за компания. Можем ли да намерим подходяща дама?" – на което организаторите отговарят: "Ще изпратя бразилката."

Макар имената на футболистите да не са официално оповестени, скандалът вече разклати доверието към някои от най-големите клубове в Италия. Въпреки че клиентите не са обект на разследване, случаят предизвика сериозни морални въпроси и постави под съмнение имиджа на професионалния спорт в страната.


  • 1 .....

    2 0 Отговор
    Тия са се учили от Берлускони😂

    16:12 21.04.2026

  • 2 някой учуден?

    0 0 Отговор
    все пак това държавата на мафията какво очаквате

    16:30 21.04.2026

  • 3 от друг ъгъл

    1 0 Отговор
    На известните футболисти и спортисти, като цяло не им е лесно, ако го карат по нормалния път всякакви златотърсачки, като се почне ит миcиpките, които се въртят около тях се опитват да се домогнат до тях и после да ги изнудват с деца, компромати и пр. А други директно почват да ги обвиняват в "изнасилвания" и да водят дела за огромни суми и т. н., примери безброи!
    Затова съвсем нормално е да търсят платена "любов", защото всеки нормален, здрав мъж трябва да олаби, еле па спортисти врящи от тестостерон😉

    17:37 21.04.2026

