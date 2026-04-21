Йоана Константинова премина във втория кръг на турнира в Тунис

21 Април, 2026 19:34 642 0

Българката победи французойката Сара Бусафир

Ангел Лазаров

Йоана Константинова се класира за втория кръг на тенис турнира на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд от 15 хиляди долара.

18-годишната българка победи французойката Сара Бусафир със 7:5, 7:5 в мач, продължил два часа и пет минути.

Константинова навакса изоставане от 3:5 в първия сет, който спечели със серия от четири поредни гейма. Във втората част тя на три пъти изоставаше с пробив, но след 4:5 спечели три поредни гейма и стигна до крайния успех.

Във втория кръг българката ще се изправи срещу победителката от двубоя между третата поставена Елена Милованович (Сърбия) и Барбора Михалкова (Чехия).


Поставената под №3 в схемата Ива Иванова, която миналата седмица игра финал на друг турнир в Монастир, ще изиграе утре своя мач от първия кръг срещу квалификантка.


Двете българки ще участват и в надпреварата на двойки, като при успех в първия кръг могат да се срещнат помежду си на четвъртфиналите.

Иванова и сръбкинята Елена Милованович, поставени под №1 при двойките, ще стартират срещу италианките Лавиния Лучано и Бенедета Ортeнци.

Константинова и туркинята Ада Кумру ще започнат участието си срещу Елена Грекул (Украйна) и Диана Мария Михайл (Румъния). През миналата седмица Константинова и Кумру достигнаха до полуфиналите на друг турнир в Тунис.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

