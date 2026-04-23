Винисиус и Ендрик не искат Неймар на Мондиал 2026

23 Април, 2026 13:01 899 2

  • неймар-
  • футбол-
  • бразилия-
  • национален отбор-
  • карло анчелоти-
  • винисиус жуниор-
  • ендрик

Ситуацията е изключително напрегната преди обявяването на състава от Карло Анчелоти на 18 май

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Напрежението в съблекалнята на бразилския национален отбор ескалира. Според публикация на вестник "Sport", играчите на Реал Мадрид, които формират твърдото ядро на „кариоките“, са се противопоставили на евентуалното завръщане на Неймар за Световното първенство през 2026 г.

Ситуацията е изключително напрегната преди обявяването на състава от Карло Анчелоти на 18 май. Винисиус и Ендрик са начело на тази вътрешна опозиция срещу Неймар, който се намира в слаба форма и е критикуван от феновете. За звездите на мадридския гранд завръщането на бившия играч на ПСЖ е ненужен риск, който застрашава йерархията и стабилността в отбора.

Причините за това са ясни и директни. От една страна, Ендрик вижда в него заплаха за своята позиция на „фалшива деветка“. От друга, Винисиус не желае да отстъпи настоящия си статут на технически и рекламен лидер на националния отбор. Кланът от Реал Мадрид предпочита да запази сегашния курс, вместо да връща играч, когото смятат за токсичен за новата екосистема на „Селесао“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много уважавам бразилския футбол

    5 1 Отговор
    Но винисиус и едрик
    Са супер токсични
    А първият е и липсващо звено в еволюцията на човекът

    Затова смятам че ще отпаднат рано рано

    13:31 23.04.2026

  • 2 Неймарчо

    1 0 Отговор
    Споко ,бе,аз обещавам да се спъна в някой паднал клон и пак да се контузя. :) :)

    13:34 23.04.2026

