Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Българските боркини Биляна Дудова и Олга Попова с надежда за репешаж на Европейското първенство в Албания

23 Април, 2026 15:17 524 1

Днес е четвъртият ден от надпреварата в Тирана

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българските надежди в лицето на Биляна Дудова и Олга Попова все още не са изгубили шансовете си за медал, макар и да трябва да разчитат на репешажите на Европейското първенство по борба в Албания.

Олга Попова, която се състезава в категория до 57 килограма, започна надпреварата с впечатляваща победа над испанката Лидия Тоурино. След оспорвана битка Попова надделя с техническо превъзходство при резултат 9:9. В четвъртфиналната фаза обаче българката се изправи срещу силната шведка Евелина Хултен и отстъпи с 4:10. Сега Попова ще стиска палци Хултен да се класира за финал, което би дало възможност на нашата състезателка да се включи в битката за бронзов медал чрез репешаж.

Биляна Дудова, една от най-успешните български боркини и четирикратна европейска шампионка, стартира участието си в категория до 62 килограма с тежък жребий. В първата си среща тя се изправи срещу норвежката Грейс Булен – също носителка на четири европейски титли. След изключително тактическа схватка, Дудова отстъпи с минималното 0:2. За да запази шансовете си за отличие, Биляна ще се надява Булен да достигне финала, което би отворило вратата към репешажите и за нея.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    0 0 Отговор
    ... с надежда за повторение на спечелването на Европейското първенство в Албания.

    15:20 23.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове