Българските боркини Биляна Дудова и Олга Попова с надежда за репешаж на Европейското първенство в Албания

Българските надежди в лицето на Биляна Дудова и Олга Попова все още не са изгубили шансовете си за медал, макар и да трябва да разчитат на репешажите на Европейското първенство по борба в Албания.

Олга Попова, която се състезава в категория до 57 килограма, започна надпреварата с впечатляваща победа над испанката Лидия Тоурино. След оспорвана битка Попова надделя с техническо превъзходство при резултат 9:9. В четвъртфиналната фаза обаче българката се изправи срещу силната шведка Евелина Хултен и отстъпи с 4:10. Сега Попова ще стиска палци Хултен да се класира за финал, което би дало възможност на нашата състезателка да се включи в битката за бронзов медал чрез репешаж.

Биляна Дудова, една от най-успешните български боркини и четирикратна европейска шампионка, стартира участието си в категория до 62 килограма с тежък жребий. В първата си среща тя се изправи срещу норвежката Грейс Булен – също носителка на четири европейски титли. След изключително тактическа схватка, Дудова отстъпи с минималното 0:2. За да запази шансовете си за отличие, Биляна ще се надява Булен да достигне финала, което би отворило вратата към репешажите и за нея.