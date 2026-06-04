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Никола Цолов даде 6-то време на тренировката в Монако

Никола Цолов даде 6-то време на тренировката в Монако

4 Юни, 2026 18:04, обновена 4 Юни, 2026 17:09 451 0

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българинът стартира четвъртия си състезателен уикенд за сезона във Формула 2

Никола Цолов даде 6-то време на тренировката в Монако - 1
Снимка: YouTube
sportal.bg sportal.bg

Никола Цолов стартира четвъртия състезателен уикенд за сезона във Формула 2 с шесто време в свободна тренировка на уличното трасе в Монако, на което той спечели две от своите пет победи във Формула 3.

В самия край на 45-минутната подготвителна сесия в Княжеството Българския лъв завъртя тур за 1:22.015 със супер меките гуми на Пирели, за да заеме шестата позиция. Той изостана с 0.207 секунди от Габриеле Мини, който оглави класирането с 1:21.809.

Втори на само 0.020 зад италианеца се класира Куш Майни, а тройката с пасив от 0.133 оформи Алекс Дън. Любопитното в случая е, че Мини, Майни и Дън са съотборници в академията на Алпин, а във Формула 2 се състезават съответно зад МП Моторспорт, АРТ и Родин.

В хода на тренировката в Монако червеният флаг беше показан общо два пъти, което ограничи с малко времето за подготовка на пилотите. Първото спиране дойде още преди изтичането на първите десет минути, след като Оливър Гьоте спря с повреда във втората част на комплекса около басейна.

След средата на сесията пък Рафаел Виягомес катастрофира при минаването покрай казиното, което доведе до втория червен флаг. След подновяването на сесията Себастиан Монтоя и Тасанапол Интрапувашак се докоснаха във фибата, което наложи кратката поява на виртуалната кола за сигурност, за да могат маршалите да отстранят отломките от болида на Монтоя.

Четвъртият кръг за сезона във Формула 2 ще продължи утре в 16:10 часа българско време с квалификацията, в която по традиция пилотите ще бъдат разделени в две групи. След тегления жребий Цолов попадна във втората група, чиято 16-минутна сесия трябва да започне в 16:34 часа българско време.


Франция
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