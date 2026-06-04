Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ираола вече е в Ливърпул

Ираола вече е в Ливърпул

4 Юни, 2026 16:17 647 0

  • ираола-
  • мениджър-
  • ливърпул

Очаква се новият мениджър на мърсисайдци да подпише до часове

Ираола вече е в Ливърпул - 1
Снимка: YouTube
sportal.bg sportal.bg

Бъдещият мениджър на Ливърпул Андони Ираола пристигна днес в града на Бийтълс, за да подпише своя двугодишен договор с клуба и да замени на поста Арне Слот, който бе уволнен в събота.

Баскът пристигна с полет от Сан Себастиан и кацна на летище "Джон Ленън", след което веднага бе откаран с ван до клубната база на мърсисайдци.

Ираола вече има устна договор с Ливърпул за срока на договора, който самият той е настоял да бъде за две години, както и за това да доведе със себе си на "Анфийлд" своя щаб, с който работеше и в Борнемут - Пабло де ла Торе, Томи Елфик, Шон Купър и Том Уебър.

Очаква се още този следобед 43-годишният специалист да подпише своя договор, след което Ливърпул официално да го представи като новия мениджър на отбора. Той вече активно работи със спортния директор Ричард Хюз, с когото се познава още от Борнемут, по лятната селекция на 20-кратния шампион на Англия.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове