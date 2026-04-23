Квалификант изхвърли Григор Димитров от Мастърса в Мадрид - следва исторически спад в световната ранглиста

Григор Димитров преживя истински кошмар на корта в Мадрид, след като отпадна още в първия кръг на престижния турнир от сериите "Мастърс". Българската звезда бе изненадан и елиминиран от парагвайския квалификант Адолфо Даниел Вайехо, който го надигра с 6:4, 6:4 за едва 94 минути игра на емблематичния корт "Аранча Санчес".

В първия сет Вайехо демонстрира впечатляваща стабилност на сервис, печелейки цели 79% от точките си при първо подаване и реализирайки един пробив. Във втората част младият южноамериканец затвърди доминацията си, като постигна два брейка и не позволи на Димитров да се върне в мача, въпреки че българинът успя да върне един пробив.

Сензационната загуба от 96-ия в световната ранглиста Вайехо означава, че Димитров ще се смъкне до 166-о място в класацията на ATP – най-ниската му позиция от август 2010 година насам, когато бе 184-и.

Само преди година Григор достигна до осминафиналите в Мадрид, но сега серията от разочароващи резултати продължава – това е четвърто поредно поражение за него на турнир от категория "Мастърс", след като преди това отстъпи на Карлос Алкарас в Индиън Уелс, Рафаел Колиньон в Маями и Томас Мартин Ечевери в Монте Карло.

Следващият съперник на Вайехо ще бъде американецът Лърнър Тиен, който почиваше в първия кръг.