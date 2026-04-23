Квалификант изхвърли Григор Димитров от Мастърса в Мадрид - следва исторически спад в световната ранглиста

Григор Димитров преживя истински кошмар на корта в Мадрид, след като отпадна още в първия кръг на престижния турнир от сериите "Мастърс". Българската звезда бе изненадан и елиминиран от парагвайския квалификант Адолфо Даниел Вайехо, който го надигра с 6:4, 6:4 за едва 94 минути игра на емблематичния корт "Аранча Санчес".
В първия сет Вайехо демонстрира впечатляваща стабилност на сервис, печелейки цели 79% от точките си при първо подаване и реализирайки един пробив. Във втората част младият южноамериканец затвърди доминацията си, като постигна два брейка и не позволи на Димитров да се върне в мача, въпреки че българинът успя да върне един пробив.
Сензационната загуба от 96-ия в световната ранглиста Вайехо означава, че Димитров ще се смъкне до 166-о място в класацията на ATP – най-ниската му позиция от август 2010 година насам, когато бе 184-и.
Само преди година Григор достигна до осминафиналите в Мадрид, но сега серията от разочароващи резултати продължава – това е четвърто поредно поражение за него на турнир от категория "Мастърс", след като преди това отстъпи на Карлос Алкарас в Индиън Уелс, Рафаел Колиньон в Маями и Томас Мартин Ечевери в Монте Карло.
Следващият съперник на Вайехо ще бъде американецът Лърнър Тиен, който почиваше в първия кръг.
1 Ицо Багера
Да ги зарязва тези кифли и да си гледа спорта.
Няма да забравя коментара на треньора на Сталоун в филма "Роки":
"Жените отслабват краката"
17:22 23.04.2026
6 ДрайвингПлежър
Травмата от миналата година му влияе - извади го от релси и то не само физически! А НА ВСИЧКО БЕШЕ ЯСНО ЧЕ СЦЕНАРИЯ С ПРЕКЪСВАНЕТО БЕШЕ, ЗА ДА СЕ ИЗБУТА ДРОГАТА СИНЕР!
Да, травмата е случайност, но ненужното прекъсване беше направено щото Гришо смазваше дрогираното келеменце и явно някой щеше да загуби много пари от залози. А това прекъсване доведе до травма - а тя неминуемо до сегашния спад.
Не е млад, но все още има няколко години и може да се върне поне в топ 100 и на прави някой друг мач.
Ако сте подкрепяли като е вървял нагоре - ще подкрепяте и като върви надолу...
17:45 23.04.2026
10 Гост
До коментар #1 от "Ицо Багера":Трябва да спре да мисли за точките и позициите и да почне пак да играе за играта.
18:28 23.04.2026
13 ВСИЧКИ ,
Сваляйте му шапка на момчето .
Дай боже повече такива таланти , че да се чува за България по света.
19:20 23.04.2026
16 Аз, който не разбира от тенис
До коментар #13 от "ВСИЧКИ ,":Дай Боже и да са силни характери! И да умират да играят за България. "Не всичко е пари, приятелю".
19:51 23.04.2026
19 не може да бъде
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":Присъединявам се към позицията че не бива да се плюе по Григор -нито е правилно нито е справедливо нито е коректно!?Не е правилно на първо място заради това че може да го плюе този които може повече от него ...или поне е неговото ниво!?Не е справедливо защото Григор е постигнал много -сега е просто в черна дупка по разни причини т.ч много е вероятно това да е заради травмата срещу Синер - ние не може да знаем пълните последствия !?Не е коректно защото животът си е негов -ако иска -ще играе- ако не иска - няма да играе!?Който нИ играЙ нИ пИчели ...нали така!? На мен не ми харесва че Григор си губи времето с разни мандолини които може би му провалят формата ...но той си има съветници аз не съм му такъв!?Виждам и разни недостатъци в характера ...е който е идеален нека да хвърли пръв камъка ...аз не съм идеален!?В крайна сметка Григор е на 35 г.-на тази възраст много тенисисти губят форма и и не много дълго след това приключват с тениса!?
21:12 23.04.2026
