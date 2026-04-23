Квалификант изхвърли Григор Димитров от Мастърса в Мадрид - следва исторически спад в световната ранглиста

Квалификант изхвърли Григор Димитров от Мастърса в Мадрид - следва исторически спад в световната ранглиста

23 Април, 2026 17:19 1 320 20

Адолфо Даниел Вайехо спечели мача за 94 минути игра

Квалификант изхвърли Григор Димитров от Мастърса в Мадрид - следва исторически спад в световната ранглиста - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров преживя истински кошмар на корта в Мадрид, след като отпадна още в първия кръг на престижния турнир от сериите "Мастърс". Българската звезда бе изненадан и елиминиран от парагвайския квалификант Адолфо Даниел Вайехо, който го надигра с 6:4, 6:4 за едва 94 минути игра на емблематичния корт "Аранча Санчес".

В първия сет Вайехо демонстрира впечатляваща стабилност на сервис, печелейки цели 79% от точките си при първо подаване и реализирайки един пробив. Във втората част младият южноамериканец затвърди доминацията си, като постигна два брейка и не позволи на Димитров да се върне в мача, въпреки че българинът успя да върне един пробив.

Сензационната загуба от 96-ия в световната ранглиста Вайехо означава, че Димитров ще се смъкне до 166-о място в класацията на ATP – най-ниската му позиция от август 2010 година насам, когато бе 184-и.

Само преди година Григор достигна до осминафиналите в Мадрид, но сега серията от разочароващи резултати продължава – това е четвърто поредно поражение за него на турнир от категория "Мастърс", след като преди това отстъпи на Карлос Алкарас в Индиън Уелс, Рафаел Колиньон в Маями и Томас Мартин Ечевери в Монте Карло.

Следващият съперник на Вайехо ще бъде американецът Лърнър Тиен, който почиваше в първия кръг.


  • 1 Ицо Багера

    19 4 Отговор
    Какво се случва с този човек ?
    Да ги зарязва тези кифли и да си гледа спорта.

    Няма да забравя коментара на треньора на Сталоун в филма "Роки":

    "Жените отслабват краката"

    Коментиран от #10

    17:22 23.04.2026

  • 2 Дориана

    25 3 Отговор
    Много ясно, това беше очаквано. Григор Димитров ще разбере по трудния начин, че вече не е във форма и отпада отвсякъде . трябва да приключи и напусне.

    17:22 23.04.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    20 7 Отговор
    Поредна логична гришня на виликия българин от Асково!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    17:23 23.04.2026

  • 4 Да се

    21 1 Отговор
    отказва, че излагациите стават все повече.

    17:26 23.04.2026

  • 5 Така

    27 3 Отговор
    Време е да се отказва вече и да си гледа живота...който го хване го бие като маче у дувар

    17:27 23.04.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    13 9 Отговор
    Плюете излишно, а се радвахте като бие.

    Травмата от миналата година му влияе - извади го от релси и то не само физически! А НА ВСИЧКО БЕШЕ ЯСНО ЧЕ СЦЕНАРИЯ С ПРЕКЪСВАНЕТО БЕШЕ, ЗА ДА СЕ ИЗБУТА ДРОГАТА СИНЕР!

    Да, травмата е случайност, но ненужното прекъсване беше направено щото Гришо смазваше дрогираното келеменце и явно някой щеше да загуби много пари от залози. А това прекъсване доведе до травма - а тя неминуемо до сегашния спад.

    Не е млад, но все още има няколко години и може да се върне поне в топ 100 и на прави някой друг мач.
    Ако сте подкрепяли като е вървял нагоре - ще подкрепяте и като върви надолу...

    Коментиран от #19

    17:45 23.04.2026

  • 7 Опааа

    3 3 Отговор
    Браво!

    17:56 23.04.2026

  • 8 дядо дръмпир-дълбоко виждащ

    3 6 Отговор
    Загубил е чуство към топката!Това е причината,а този противник бе далеч от класата на Григор Димитров.това е спорта,но в момента когато това чуство се върне в григор ,а то става с игра и Време тогава ще почне да дърпа нагоре.нищо не е станало,Григор си е един доказал се играч от елита и когато направи баланс между нервна система и чуство към топката плюс малко бързина видях днес ,че му липсва.ПС.Става ми интересно ,ако седна отново да местя дървени фигури дали ще имам този момент на адаптация.мисля си ,че адаптация няма да ми трябва ,но реално.....показа феноменална класа и сервис в мача си срещу Синер,а сега чакаше този младеж да се самобие.Според мен Григор ще се изправи,в един момент ще почне класата да го пази!

    17:58 23.04.2026

  • 9 Дзак

    5 0 Отговор
    За да рестартира трябва да се подготви за битки за квалифициране.

    18:00 23.04.2026

  • 10 Гост

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ицо Багера":

    Трябва да спре да мисли за точките и позициите и да почне пак да играе за играта.

    18:28 23.04.2026

  • 11 Да, да

    5 2 Отговор
    Продължаваме напред! Топ 300 си е нещо!

    18:28 23.04.2026

  • 12 Дрът

    5 1 Отговор
    Си е вече гришата време му е за пенсия

    19:05 23.04.2026

  • 13 ВСИЧКИ ,

    4 2 Отговор
    които го критикувате , какво сте постигнали повече от Григор ? Може би сме чували вашите имена ? Който не се е занимавал със спорт , не знае какъв труд изисква да си във форма толкова много години .
    Сваляйте му шапка на момчето .
    Дай боже повече такива таланти , че да се чува за България по света.

    Коментиран от #16

    19:20 23.04.2026

  • 14 Аз, който не разбира от тенис

    5 1 Отговор
    Сещам се, когато не играеш за България, защото беше зает да играе върху една брюнетка. Не ми е мъчно за него.

    19:21 23.04.2026

  • 15 Сийка

    4 1 Отговор
    Че модан, вокзал, Хасково ,!

    19:29 23.04.2026

  • 16 Аз, който не разбира от тенис

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ВСИЧКИ ,":

    Дай Боже и да са силни характери! И да умират да играят за България. "Не всичко е пари, приятелю".

    19:51 23.04.2026

  • 17 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Градският трябва вече да го задомим и да му намерим нашенка дето ще върти мотика и да го пере.

    20:05 23.04.2026

  • 18 плевен

    2 0 Отговор
    И къде виждате тази "сензационна загуба"? 96-тия бие 166- тия.

    21:07 23.04.2026

  • 19 не може да бъде

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Присъединявам се към позицията че не бива да се плюе по Григор -нито е правилно нито е справедливо нито е коректно!?Не е правилно на първо място заради това че може да го плюе този които може повече от него ...или поне е неговото ниво!?Не е справедливо защото Григор е постигнал много -сега е просто в черна дупка по разни причини т.ч много е вероятно това да е заради травмата срещу Синер - ние не може да знаем пълните последствия !?Не е коректно защото животът си е негов -ако иска -ще играе- ако не иска - няма да играе!?Който нИ играЙ нИ пИчели ...нали така!? На мен не ми харесва че Григор си губи времето с разни мандолини които може би му провалят формата ...но той си има съветници аз не съм му такъв!?Виждам и разни недостатъци в характера ...е който е идеален нека да хвърли пръв камъка ...аз не съм идеален!?В крайна сметка Григор е на 35 г.-на тази възраст много тенисисти губят форма и и не много дълго след това приключват с тениса!?

    21:12 23.04.2026

  • 20 татикатче е

    1 1 Отговор
    има си парички , но да приключва вече ..

    21:27 23.04.2026

